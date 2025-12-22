慟騎士等紅燈遭割喉斷魂理賠難 許淑華：研商合法解套補償方案

台北暴徒19日無差別攻擊引起多名傷亡事故，不少人到事發地獻花悼念亡者。（圖／黃耀徵攝）

台北市議員許淑華今（22）日表示，北車暴徒案釀成4亡與多人輕重傷悲劇，當天台北市議會跨黨派全力協調傷亡者與家屬善後事宜，尤其一名蕭先生騎個摩托車就不幸喪命，他的理賠歸屬目前還有待協調，自己會持續緊盯。

27歲張姓嫌犯19日在北市台北車站與捷運中山站隨機砍人事件造成重大傷亡，除了在北捷M7出口持刀攻擊57歲余男導致其傷重不治外，後頭張嫌轉往中山站揮砍路人更導致王男、蕭男身亡，接著張嫌也在約6樓高處墜樓而亡，事件造成社會風聲鶴唳，傷亡者撫卹也是各界關注的議題。

身為市議會民政委員會召集人，許淑華今天招開跨局處協調會，除了在會議開頭與跨黨派議員、市府官員共同默哀一分鐘致意外，會議重點更全力聚焦在受害人撫卹與保險討論，希望實質幫助被害者與家屬。

許淑華說明，受傷較重的11位民眾，已協調醫療費用由台北市政府全數處理，而再怎麼樣案發地點都在台北市，無論受傷民眾戶籍或就醫地點是否在台北市境內，只要檢具相關醫療單據，北市府都應該給予協助。

台北暴徒19日無差別攻擊後，社會仍籠罩在風聲鶴唳的低氣壓中。（圖／黃耀徵攝）

許淑華續指，3名不幸罹難的民眾會由北市府撥予新台幣各600萬撫恤金給家屬，喪葬費用也另由台北市政府全部負擔。她分別檢視3名亡者理賠狀況，首先57歲余男案發在捷運站內，因此將由台北捷運公司提供500萬保險理賠；再來37歲王男案發於誠品南西店，誠品公司已確認會申請公司保險理賠。

許淑華坦言，最讓人不捨的是37歲蕭男，他只是騎車在馬路上等紅燈，目前實在難以找到適用保險理賠的範圍，但自己仍會持續和北市府溝通，看依法能解套，幫助蕭男遺眷。

許淑華提醒，這次事件被害者可依照《犯罪被害人權益保障法》第57條申請補償，已要求北市法務局主動與被害人聯繫協助申請。

