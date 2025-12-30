慟！中和母嬰5樓墜落 1月大女嬰昨深夜宣告不治

中和分局外觀。（資料照／記者游承霖攝影）





新北市中和民享街，昨天（29日）下午驚傳母女墜樓事件，一名39歲吳姓母親與1個月大的女嬰，被發現從5樓墜落，倒臥在馬路上，新北市消防局獲報派員到場時，發現母親意識昏迷、女嬰則已無生命跡象，送往醫院搶救，但經搶救後，女嬰仍於昨天深夜11時09分宣告不治，而母親則仍在加護病房，目前仍在搶救中，確切事發經過，仍待進一步釐清。

回顧案情，昨天（29日）下午4時許有民眾路過中和民享街某巷弄時，突然聽到一聲巨響，上前查看時，赫然發現一名女子與嬰兒從高處墜落，倒臥在公寓外的馬路上，連忙打電話撥打119求救。



新北市消防局獲報到場時，發現39歲吳姓女子意識昏迷，至於1個月大的女嬰則是失去生命跡象，目前均已送往亞東醫院搶救，但經搶救後，女嬰仍於深夜11時09分宣告不治，母親則仍在急救中，確切事發經過仍待轄區中和警方釐清，另將進一步製作兒少保護通報。

