慟！印度17歲少女「考試失利」壓力大 墜樓身亡

印度一名17歲少女疑因考試落榜承受巨大壓力，最終做出極端選擇。（示意圖／翻攝自pexels）





印度法里達巴德（Faridabad）一名17歲女學生，疑因準備聯合入學考試「JEE Main」時失利，承受極大壓力，趁家人外出時從居住社區的10樓墜下身亡。警方初步調查顯示，她已經有一段時間出現憂鬱症狀。

根據《NDTV》報導，警方表示，該名女學生與家人同住於社區3樓，她的父親在一間私人企業工作，長期居住在外縣市加爾各答（Kolkata），事發當晚，母親與弟弟外出不在家，她從3樓搭電梯到10樓後墜樓，社區警衛聽到巨響立刻趕到現場，發現她倒在血泊中，隨即通知家人，女學生送醫後，經搶救仍宣告不治。

據警方調查，該名女學生去年完成12年級會考，取得95％的優異成績，但在參加聯合入學考試時未能通過錄取標準，對她造成極大壓力，家長得知情況後，曾帶她到德里醫院接受心理治療。警方表示，女學生已接受憂鬱症治療一段時間，但仍因無法考試失利而承受巨大壓力。

警方表示，該名學生因未能通過JEE Main感到極度焦慮，正準備再次應考。她的遺體已在驗屍後交由家屬處理。警方目前未發現遺書，初步研判自殺原因與考試壓力相關。

據了解，JEE（Joint Entrance Examination）是印度理工學院（IIT）本科生入學的全國性考試，分為兩階段，第一階段為JEE Main，僅前十五萬名考生可晉級第二階段JEE Advanced。競爭激烈，過去十七所理工學院分校僅有不到一萬名新生錄取，錄取率不到2%，成為印度最具挑戰性的理工科入學考試之一。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

