慟！大馬夫妻「涉水3公里」送胎死腹中女兒回家

馬來西亞發生一樁悲劇，一對來自甘榜地區的父母，準備將胎死腹中的女兒遺體運回家安葬，途中需涉過約3公里的淹水路段，必須駕駛四輪驅動車才能通行。兩人小心翼翼地將女兒抱在懷中，最終順利完成葬禮，為孩子舉行圓滿告別。

根據《中國報》報導，40歲男子莫哈末罕祖里與41歲的妻子哈斯莉達，原本計畫採自然產，但在孕期胎兒不幸胎死腹中。他們上週在醫院接受剖腹產手術，才將胎兒遺體取出。回家路上遇上淹水路段，普通車輛無法通行，他只得請朋友協助，以四輪驅動車涉水送回家中。

儘管路途艱辛，夫妻倆仍緊緊抱著已過世的女兒，所幸他們的家園未受洪水侵襲，當地穆斯林墓園也因地勢較高，幸運未受到水患影響，葬禮得以順利舉行，給莫哈末罕祖里一家帶來一絲慰藉。

莫哈末罕祖里與妻子育有2男1女，死亡的胎兒預產期為12月3日，卻無法在出生前就當了小天使。莫哈末罕祖里透露，夫妻倆曾在第一胎就經歷死胎，如今第五胎竟再度遭遇同樣悲劇，儘管心情沉重，仍會接受命運的安排。

