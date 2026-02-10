慟！山東金礦突發墜罐致7死 業者才因「安全設備不合規」挨罰

年關將近，大陸山東招遠一處金礦日前發生盲豎井墜罐事故，造成7人不幸遇難，目前相關部門已對事故原因及企業涉嫌瞞報等問題展開調查。據悉，涉事企業2個月前才因安全設備不合規挨罰。

山東招遠一處金礦發生墜罐事故釀7死。（示意圖／央視）

據《新華社》消息，山東招遠市應急管理局9日發佈官方情況通報，稱7日8時50分許，招遠市蠶莊金礦上莊礦段一盲豎井發生墜罐事故，造成7人死亡。善後處置正在進行中。應急、公安等相關部門已對事故原因及企業涉嫌瞞報等問題同步展開調查。

《極目新聞》記者10日聯繫招遠市應急局及涉事企業希望瞭解詳情，工作人員記錄後稱研究後進行答覆。

報導指出，依招遠市政府網站2025年12月5日公佈內容，2025年12月2日，因安全設備安裝不符合國家標準，招遠市應急管理局對招金礦業股份有限公司蠶莊金礦作出罰款3萬元人民幣（約13.7萬元新台幣）的行政處罰。

具體內容為：2025年10月31日，招遠市應急管理局執法人員對招金礦業股份有限公司蠶莊金礦進行現場檢查，發現：上莊礦段-460m中段4601采場下口放礦穿漏斗以裡15m獨頭倒車巷未安裝局部通風機通風；上莊礦段-860m中段中央水泵房配電所，電力變壓器的容量為630KVA，當一台變壓器停止運行時，另一台變壓器不能承擔全部負荷。

涉事企業2個月前才因安全設備不合規挨罰。（圖／翻攝極目新聞）

另《界面新聞》引述天眼查APP資料，稱蠶莊金礦是招金礦業股份有限公司成員企業，成立於2009年，是一家以從事有色金屬礦採選業為主的企業。蠶莊礦區位於招遠城區西北20公里處，行政區劃隸屬招遠市辛莊鎮，礦區建設規模75萬噸/年。

招金礦業旗下參股企業山東五彩龍投資有限公司棲霞市笏山金礦2021年1月10日發生爆炸事故，致井通梯子間損壞，罐籠無法正常運行，造成井下22名工人被困，最終11人獲救，10人死亡，1人失蹤。

