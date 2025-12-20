慟！幼童北車悼57歲男 「30字超齡」手寫卡片惹鼻酸

有網友在北車角落獻花。（圖／東森新聞）





年僅27歲男子張文昨（19）日北車、中山持刀狠奪3條人命，最後自己也從頂樓墜落身亡，歷經沉重一夜，有民眾在台北車站一角和誠品南西店自發獻花哀悼死者，其中一封小孩所寫的30字卡片內容更是令人鼻酸。

昨日事件釀成4死11傷，死者包含在北車奮力阻止張文的57歲余男、誠品南西一樓顧客37歲蕭男、四樓顧客37歲王男以及27歲凶嫌張文，歷經動盪一夜，《EBC東森新聞》今日一早重返誠品南西店前，有民眾雙手合十閉眼默哀，也有人獻花並留下「望你能於他世尋得安寧」、「望兇手於18層地獄永恆燃燒」等字條，民眾自發性在台北車站獻花。

民眾獻上花束。（圖／東森新聞）

而在北車，其中一封由小孩寫下的卡片，內容似乎是對57歲余男表達感謝和慰問，內容似乎是對57歲余男表達感謝和慰問，裡頭提到「感謝無辜（私）的奉獻幫助許多人，希望在天上當快樂的小天使，一路好走」，僅管用字簡單，短短幾行字句卻流露出超齡的懂事與溫暖，令人看了不禁鼻酸。

民眾所寫的卡片內容令人鼻酸。（圖／東森新聞）

事發當下，凶嫌張文在北車M7出口丟擲煙霧彈，一路丟到M8出口，57歲余男當下見狀立即上前阻止，沒想到卻遭張文持長刀砍傷背部，整個人瞬間倒臥在地，民眾及捷運人員發現後立即替他進行CPR急救，救護人員到場後立即將他送往臺大醫院救治，臺大醫院院長余忠說明，余男到院前已死亡，傷勢為左胸穿刺傷，傷及左肺、左心房，造成大量內出血，經急救後於19時56分宣告不治。

中山站有民眾默哀。（圖／記者游承霖攝影）

