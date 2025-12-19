即時中心／林耿郁報導

張文北捷恐攻案，造成4人不幸身亡、9人輕重傷的悲劇。今（20）晨有民眾自發前往中山站外獻花，祈願生者安寧、死者安息；北市衛生局也表示，將啟動「心理諮詢安心方案」，有需要的民眾均可利用這項免費服務，共同渡過黑暗。

願傷痛遠離！昨（19）夜張文恐攻後，今晨北捷中山站外，已有民眾到場獻花致哀。

對於本次事件，台北市衛生局表示，部分市民目擊或親身經歷過程，可能產生驚嚇、焦慮、不安或睡眠困擾等心理反應。昨天已即刻啟動「心理諮詢安心方案」，整合線上與實體心理健康資源，提供市民即時、可近且安心的心理支持服務。

衛生局長黃建華表示，突發事件雖已由相關單位迅速處理，但心理影響可能在事後逐步浮現，呼籲市民留意自身與親友情緒狀態，若感到持續不安、反覆回想事件、心悸或失眠，皆屬常見壓力反應，及早求助有助於心理復原。

北市衛生局即刻整合專業資源，推出安心方案以保障民眾心理健康：

一、24 小時心理支持電話：民眾可撥打社區心理衛生中心24小時服務專線02-33937885，或衛福部安心專線「1925」尋求免費心理諮商與情緒支持。

二、線上心理諮詢資源：為擴大服務覆蓋面並降低心理支持的障礙，衛生局整合並強化多項線上心理諮詢資源，提供民眾隨時可使用、保密安全的心理支持平台，讓需要幫助的市民無論身處何地，均可獲得陪伴與專業協助。

快新聞／慟！張文恐攻案「民眾獻花致哀」 北市衛生局啟動專案輔導

（圖／北市衛生局提供）

