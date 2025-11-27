慟！「惡性腫瘤手術專家」三總神外主任馬辛一病逝 院方回應了

記者簡浩正／台北報導

三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科科主任馬辛一，今日驚傳病逝。（圖／翻攝自三總官網）

三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一，日前因車禍受傷住進三軍總醫院，原本狀況穩定，期間並接受親友探視，未料今日傳出過世消息。震驚醫界。

據悉，馬辛一1986年自國防醫學院醫學系畢業，後於國防醫學院醫學科學研究所進修取得博士，專長惡性腦瘤及脊椎疾病手術，現為三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科科主任，並為國防醫學大學醫學院醫學系外科學科專任教授，曾擔任台灣神經外科醫學會理事長。他生前積極縮短相關醫療資源的城鄉差距，今年11月初才獲台灣腦中風學會終身成就獎。

敏盛醫院神經外科主治醫師柯紹華在臉書發文，黑底版面寫下「敬悼 三總神外 馬辛一理事長」，下方不少網友留言悼念「不敢相信，真的難以接受」、「神外少了一個熱心公益的好人懷念啊」；消息一出，許多醫界友人貼文哀悼。

外傳日前馬辛一才因車禍導致腰椎受傷住院，原本病情穩定，沒想到今日傳出過世消息。《三立新聞網》記者今日晚間詢問三總，院方並未否認，僅低調回應：「因涉及病人隱私，正詢問家屬意見，尚不便證實相關訊息，有進一步消息會對外說明，一切仍以家屬說法為主。」

