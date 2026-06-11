慟！新竹便當店氣爆奪2命 麵包店老闆揮手成最後身影

新竹便當店氣爆奪2命。（圖／東森新聞）





新竹市高翠路9日凌晨發生一起震驚社會的嚴重氣爆意外，初步研判為便當店的液化石油氣管線破裂外洩所致，導致隔壁一間經營了40年的傳統麵包店牆面瞬間傾倒，正在熟睡中的麵包店老闆夫妻慘遭重壓，雙雙宣告不治。有網友分享在氣爆發生前的空拍畫面，當時麵包店老闆還親切地對著鏡頭揮手，如今成了令人鼻酸的最後身影。

空拍紀錄40年老店最溫暖風景

在氣爆發生之前，高翠路上的這家麵包店是附近居民最熟悉的日常，老店門前固定擺放著一張小茶桌與幾張板凳，左鄰右舍有事沒事總會來這裡串門子。有網友拍下空拍影片，吳姓麵包店老闆正和兩名好友坐在店外的小桌子旁愉快聊天，身旁還有前來寒暄的鄰居。當老闆注意到頭頂有空拍機正在飛行時，還特地抬起頭，朝鏡頭揮了揮手打招呼。

親友、鄰居難接受噩耗

這家麵包老店已有50年歷史，是一對六旬夫妻共同經營，氣爆發生當下，夫妻倆正在2樓臥室熟睡，卻遭倒塌牆面重壓，雙雙罹難；住在附近的老闆娘弟弟，聽見爆炸巨響後，連衣服都來不及穿就趕到現場，沒想到等到的卻是姊姊宣告不治的噩耗；而老父親更難以接受，翻著家中相簿，不敢相信10個小時前才見過面的女兒，如今只能透過照片追憶，父親強忍淚水翻出一張張照片，回憶女兒與女婿一路走來的點點滴滴，女婿早年從城隍廟附近起家經營西點生意，之後搬到高翠路開店，憑藉好口碑累積不少熟客。

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夫妻感情深厚，也經常在社群平台分享出遊照片，如今卻因一場突如其來的氣爆意外天人永隔。就連朝夕相處多年的鄰居得知消息後，同樣也感到不捨，甚至忍不住當場落淚，「他們對鄰居真的非常好。真的很難過，人生無常」。

16公斤瓦斯軟管斷裂燒熔、累積高濃度引爆

針對這起奪走兩條人命的重大事故，新竹市消防局也正式提出了最新的火災調查報告，鑑識人員在仔細檢視便當店內廚房的管線後發現，店內原本串接的4桶瓦斯中，有1桶20公斤及1桶16公斤的瓦斯桶，連接的橡膠軟管出現了非常明顯的斷裂情形，該桶16公斤瓦斯桶的軟管斷裂處，還伴隨有高溫燒熔的焦黑痕跡；至於另外兩桶20公斤的瓦斯桶，軟管則依然緊扣在金屬管上。

消防局根據現場留下的種種火場跡證研判，本案起火點位於便當店內部，疑似是因為該桶16公斤的瓦斯桶軟管在深夜因不明原因發生破損或斷裂，導致相互串接的瓦斯桶在短短幾小時內大量外洩。由於深夜店面鐵門緊閉，累積的高濃度瓦斯在達到爆炸界線後，隨後遭遇了現場如冰箱或冷氣室外機運作啟動時所產生的電氣火花，從而引發了這一場摧毀兩家店面的劇烈氣爆。

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