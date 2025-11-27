慟！ 杜汶澤念心經祈福 謝霆鋒、黃秋生替警消打氣

無情大火吞噬香港大埔宏福苑。（圖／東森新聞）





香港發生大火，許多香港藝人像是鄧紫棋、謝霆鋒都發文悼念，替災民祈福，而黃秋生則表示心情相當沉重。另外歌手楊千嬅29日將如期在香港紅館舉行演唱會，主辦單位表示，首場演唱會費用會全數捐出，支援火災及災後重建工作。

無情大火吞噬香港大埔宏福苑，整個城市被煙霧迷漫，前香港小姐冠軍謝嘉怡po出影片，寫下眼睜睜看着奶奶的房子，在熊熊烈火中燃燒真的很痛心。

整座城市充滿灰燼和哀傷，同一時間，香港各地的藝人都紛紛哀悼，鄧紫棋、謝霆鋒、蔡卓妍都在社群po文，轉發庇護所資訊，杜汶澤也特別貼出心經，為罹難者祈福。

而黃秋生則回覆《EBC東森新聞》，心情是沉重的，所幸看見市民的互助精神，及消防和救援人員的英勇與專業，接下來要看，政府如何處理善後。

歌手楊千嬅：「太固執所以也痛苦的很可愛。」

原定這個月29日，春嬌楊千嬅要在香港紅館一連舉行六場演唱會，主辦單位表示如期舉行，這些費用會全數捐給東華三院，支援火災救援及災後重建工作。

「十優港姐」麥明詩伸出援手，表示可以幫忙照顧1到2位嬰兒，而27日是香港演員李佳芯的生日，面對無情大火，她在限時動態PO出黑白照，寫下今年的願望願大家平安，眾星團結一心，但卻有演員被質疑，藉著火災炒作話題。

微博：「據港媒報導，香港藝人林子幸，在26日發文，借火災事件推銷保險，被抨擊吃人血饅頭。」

對此林子幸緊急發文澄清，發文是希望大家提高風險意識，並沒有推銷的行為，而香港電視台TVB也迅速切割，表示林子幸並非公司員工，他個人行為不代表公司立場。



