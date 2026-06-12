慟！桃園2男回診、探望親人遭毒駕撞死 相驗結果出爐

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侯男昨晚至敏盛醫院就診，不幸遇上死劫，手上還拿著當天的回診單。圖：吳詠平攝

桃園市桃園區一名30歲張姓男子昨(11)日晚間於春日路一帶因行車不穩，遭桃園警分局巡邏員警攔查，張男當下拒檢加速逃逸，在敏盛醫院前自撞電信箱，2名無辜路人遭波及身亡，肇事駕駛也傷重不治。桃園地方檢察署檢察官今日會同法醫前往醫院對3名死者遺體進行相驗，鑑定結果路人葉姓男子因創傷性休克死亡，另名路人侯姓男子則是中樞神經休克死亡。

張姓男子拒檢加速逃逸，在敏盛醫院前自撞電信箱，2名無辜路人遭波及身亡。圖：吳詠平攝

桃檢表示，肇事的張男將再擇期解剖後鑑定死因。被害人則是因車禍撞擊頭部等多處受傷出血，分別造成葉男創傷性休克死亡、侯男被害人中樞神經休克死亡。

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桃園地檢署檢察官至事故現場勘驗。圖：吳詠平攝

據悉，肇事的張男尿液有驗出安非他命陽性反應。而被害人侯男昨晚至敏盛醫院就診，不幸遇上死劫，手上還拿著當天的回診單；葉男則是準備去醫院探望住院中的妻子，卻同樣遭撞身亡。

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