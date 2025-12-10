慟！檳榔攤老闆娘遭數刀刺死，家屬認屍哭斷腸。（圖／民眾提供）

高雄一起震驚社會的殺人案件，檳榔攤老闆娘遭嫌犯持刀殺害，現場畫面十分驚悚。據目擊者拍攝的影片顯示，老闆娘跪地求救，渾身是血，而兇嫌在見到有人接近後才從容離去。檢警相驗發現，死者臉部和胸口各有一刀，上腹甚至有長達30公分的刀傷。46歲的呂姓嫌犯有毒品、竊盜前科，曾因持刀和殺蟲劑殺人未遂被判刑，甚至在獄中也曾傷人，警方已將嫌犯依殺人罪送辦。

慟！檳榔攤老闆娘遭數刀刺死，家屬認屍哭斷腸。（圖／民眾提供）

這起兇殘的殺人事件發生在檳榔攤剛開門營業時。根據現場拍攝的畫面，老闆娘跪在地上渾身是血，一旁戴著口罩的男子左手還拿著刀，看起來情緒激動。當有人靠近時，男子小跑步離去，最後回頭確認沒有人追上來後才從容離開，而老闆娘則成為冰冷的遺體。

廣告 廣告

遇害老闆娘女兒，接獲母親受害消息，崩潰大哭。（圖／TVBS）

死者的女兒接到消息後趕到殯儀館，在冷凍室外頭崩潰大哭。她無法接受幾個小時前還好好的媽媽，竟然慘遭殺害的事實。死者兒子的友人表示，嫌犯並非如他自己所聲稱的是死者兒子欠他錢，事實上是嫌犯欠錢，而且死者母子曾經幫助嫌犯繳納交保金將他保釋出來。

警方逮捕46歲呂姓男子後，他初步供稱是死者兒子欠他錢。然而事實調查顯示，嫌犯前科累累，除了有毒品、竊盜紀錄外，在2016年曾持刀和殺蟲劑進行殺人未遂，被判處5年半徒刑。2021年他在監獄內還曾拿壓克力板傷人，最終與對方和解。

嫌犯在犯案後，快跑離開現場。（圖／民眾提供）

死者兒子的友人推測，嫌犯可能因為吸毒缺錢，持刀威脅老闆娘要錢，在要不到錢的情況下便兇殘地行凶。根據了解，老闆娘臉上有一刀、胸口也有一刀，而在胸口下方的上腹，竟然有一道長達30公分的傷口，手段極為兇殘，明顯是要致人於死。

殺害檳榔攤老闆娘的嫌犯，前科累累，警方訊後依殺人罪送辦。（圖／TVBS）

鄰居指出，老闆娘通常在早上6點半到7點開店，剛開門就發生這種事情，令人懷疑嫌犯是否刻意在等待她。由於嫌犯的說法與死者兒子友人的說法有所出入，警方需要進一步調查真相。目前警方已將嫌犯依殺人罪送辦，案件持續調查中。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

更多 TVBS 報導

高雄持刀殺人！ 男為討3萬元 刺死檳榔攤闆娘

吸喪屍菸想兒子！39歲男闖未上鎖車輛 女車主曾加油竟未發現藏車賊

女友陳屍家中！ 男載遺體趴趴走 致電死者兒：你媽死了

家屬屢求助無用「獨居男」終釀砍人慘劇 被害者：他會找上其他人

