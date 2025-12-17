慟！ 水泥車「違規左轉」輾斃機車男 家屬認屍崩潰

高雄楠梓發生一起死亡車禍，胡姓男子駕駛水泥預拌車疑似違規左轉，機車騎士煞車不及，滑倒後撞上水泥車。（圖／TVBS）

高雄楠梓楠海、藍田路口，17日早上發生一起車禍事故，一名34歲男子獨自騎車出門，沒想到行經路口時，一輛水泥預拌車違規左轉，騎士煞車不及直接撞上，當場遭到輾斃。

高雄楠梓發生一起死亡車禍，胡姓男子駕駛水泥預拌車疑似違規左轉，機車騎士煞車不及，滑倒後撞上水泥車。（圖／TVBS）

監視器畫面清楚記錄了整起事故過程，可見一輛水泥預拌車左轉時，對向來的機車直接撞上，騎士被水泥車當場輾過。警消趕到現場後確認林姓騎士已明顯死亡，因此沒有送醫。當林姓騎士家屬抵達現場認屍時，情緒崩潰，現場傳出陣陣哭聲，同時也有人在爭執。

監視器畫面清楚記錄了整起事故過程，騎士被水泥車當場輾過。警消趕到現場後確認林姓騎士已明顯死亡。（圖／TVBS）

根據目擊民眾描述，事故發生在17日早上8時許，當時胡姓男子駕駛水泥預拌車要左轉進藍田路，但左轉燈號疑似還沒亮起就貿然左轉。目擊民眾強調，水泥預拌車的車速相當快，「一下子就要轉過來」，而該路口有四個燈號，應該要等左轉燈亮起才能左轉，且駕駛在綠燈亮起時也應注意是否有車輛通過。

廣告 廣告

事發當時，34歲的林姓機車騎士獨自騎車出門，卻不幸遇上這起意外。目擊民眾也提到，在這個路口違規左轉的車輛數量相當多。對於這起悲劇性事故的詳細原因及死因，警方表示將進一步調查釐清，以確定事故責任歸屬。

更多 TVBS 報導

預拌混凝土車疑煞車失靈！側翻撞3車 路人驚險逃

預借薪資離職「消失2個月」！老闆巧遇員工夫 討債爆口角

比特犬不牽繩咬狗！主人辯先遭攻擊 民眾怒：故意練咬

雙手持武器！男拳頭猛捶女 竟因「停車問題」釀他暴走

