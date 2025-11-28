慟！混血男星妻不敵急性肝硬化病逝 600萬手術費缺口仍未補足

53歲混血男星海俊傑曾演出《少年英雄之洪文定》，2017年他與化妝師妻子莫家慈結婚，本月初他在社群平台透露妻子罹患急性肝硬化，手術費約港幣150萬（約台幣600萬），希望大家幫一點忙，陳曉東等人都雪中送炭出資救援。未料，昨(27日)傳出莫家慈不敵病魔過世，留下無限遺憾。

根據港媒報導，海俊傑本月初在社群平台拍求助影片，自曝人在廣州為罹患急性肝硬化的太太苦惱，當時他的妻子在廣州中山大學附屬第一醫院，將轉院到廣州中山醫院動手術，總手術費約150萬港幣，還缺70萬港幣（約282萬台幣）左右，並曝太太情況危急，這兩天就必須動手術，希望大家慷慨解囊。

廣告 廣告

海俊傑當時在鏡頭前掛保證說：「我不是騙子」，日後會提出更多手術的相關證明，本月12日他再次發文，透露太太在廣州中山醫院等待換肝，身體情況穩定，可惜昨傳出不敵急性肝衰竭病逝，詳細年紀媒體並未披露。

海俊傑1994年參加歌唱比賽獲得冠軍出道，出過幾張專輯後曾在TVB斜槓當演員，2008年離開亞視後，海俊傑便到大陸發展接商演，最低潮時遇到了太太莫家慈，為他在大陸的生活增添色彩，2017年兩人領證結婚，海俊傑曾形容妻子是「可愛肥妹仔」，陪他度過失聲養病的階段。而陳曉東先前透露到醫院探望過海俊傑夫妻，過醫院探望海俊傑夫妻，表示情況適合進行手術的話，願意在金錢上提供幫助，「非常擔心、心痛，一直與他們家人保持聯繫，最近有到廣州探訪，詳細和其他不多說了，謝謝給予空間」。

更多中時新聞網報導

《喵的》金茲斯巴洛迪斯 自學奪奧斯卡

王誌成一畫入魂

JLPGA》最強新人首冠 吳佳晏大王製紙賽封后