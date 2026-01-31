慟！演活《小鬼當家》媽媽 凱薩琳奧哈拉過世享壽71歲

凱薩琳奧哈拉過世享壽71歲。（翻攝自維基百科）

過去曾在電影《小鬼當家》（Home Alone）中飾演母親的加拿大女演員凱薩琳奧哈拉（Catherine O’Hara），於美國時間30日傳出過世消息，享壽71歲。

綜合外媒報導，有2名知情人士透露，傳奇女演員凱薩琳奧哈拉在當地時間30日過世，其經紀公司證實，薩琳奧哈拉因為「短暫疾病」而過世，但是詳細死因還待確認。

薩琳奧哈拉過去因為在《小鬼當家》中飾演麥考利卡爾金的母親而廣為人知，過去她是出演喜劇小品、即興喜劇演出，之後又拓展到戲劇性的角色，除了《小鬼當家》《小鬼當家2：紐約迷途記》外，她還有演出《陰間大法師》《心火》等電影。

除了電影，薩琳奧哈拉還有演出劇集《六呎風雲》《最後生還者》，影集《波特萊爾的冒險》《片廠風雲》，演藝生涯橫跨了逾50年，也獲得過多個獎項與提名，包含2座黃金時段艾美獎、1座金球獎等。

