慟！《灌籃高手》安西教練聲優病逝享壽79歲 經紀公司證實向粉絲致謝

日本知名聲優西村知道驚傳病逝，享壽79歲，其經紀公司今（8）日證實，他是在11月29日接受治療的期間去世。

綜合日媒報導，西村知道的經紀公司今天發出訃告說，非常感謝大家的支持，公司的聲優西村知道在11月29日接受治療的期間過世，感謝他身前給予的關愛，葬禮與告別式已由家屬低調舉行。

西村知道為千葉縣人，過去的經歷相當豐富，除了《灌籃高手》的安西教練外，也配過《幽遊白書》的喬琪早乙女、《火影忍者》的第三代土影大野木等多部知名動漫。

2025年9月，西村知道因健康狀況不佳暫停活動，其經紀公司表示，待其康復後將回歸，沒想到他仍不敵病魔。經紀公司除了感謝粉絲的支持外也說，為了尊重家屬的意願，後續相關的儀式會以家族葬形式進行，不會對外開放。

