慟！男星突被發現「陳屍公寓身亡」享壽60歲 經紀人悲痛證實了

娛樂中心／綜合報導

彼得．格林（Peter Greene）發現陳屍於紐約下東區的公寓內，享壽60歲。（圖／翻攝自X）

曾演出《黑色追緝令》（Pulp Fiction）、《摩登大聖》（The Mask）等知名好萊塢電影的演員彼得．格林（Peter Greene），在12日下午被發現陳屍於紐約下東區的公寓內，享壽60歲。

紐約警方與他的經紀人愛德華茲表示，他在周五下午3點25分被發現在公寓內失去意識，當場被宣告死亡。警方指出，現場目前未發現任何他殺跡象，但確切死因仍待法醫進一步鑑定。

格林在90年代眾多電影中以反派形象示人。（圖／翻攝自X）

格林在90年代眾多電影中以反派形象示人，經紀人愛德華悼念道，「他是我們這一代最偉大的演員之一，他心地善良、無比偉大。我會想念他的，他是一位很棒的朋友。」格林原先預定明年1月要與米基．洛克（Mickey Rourke）一同拍攝一部名為《吉祥物》（Mascots）的獨立驚悚片，愛德華稱劇組在聽聞噩耗後十分悲傷。

