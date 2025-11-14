慟！《航海王》導演長峯達也病逝 享年53歲

長峯達也是多部耳熟能詳的動畫系列的核心導演。包括廣為人知的ONE PIECE 與七龍珠超（Dragon Ball Super）系列。（圖／翻攝自X「@manganouA」）





日本動畫界傳來深感悲痛的消息，知名動畫導演長峯達也於2025年8月20日因病辭世，享年53歲。他的家人於今（14）日透過其X（原Twitter）帳號正式宣布此消息。

長峯達也出生於東京都日野市，1971年10月6日出生，自日本大學藝術學院電影學系畢業後加入東映動畫工作，日後成為備受肯定的動畫導演與演出家。

在家人發布的聲明中提及，長峯達也自去年起一直在與疾病鬥爭，然而最終仍於8月20日離世，家屬表示：「感謝大家一直以來的支持。葬禮僅限近親參加，昨日由東映動畫公司主辦了一場私人追悼會。感謝所有到場的親友。我們也衷心感謝東映動畫公司為籌辦此次活動所付出的辛勤努力和準備工作。」同時他們藉此機會向所有幫助過長峯達也的人致以由衷的感謝。

廣告 廣告

長峯達也並非只有參與製作，而是多部耳熟能詳的動畫系列的核心導演。包括廣為人知的ONE PIECE 與七龍珠超（Dragon Ball Super）系列，以及其導演的電影版如ONE PIECE FILM Z等。他的作品跨足電視動畫、OVA、劇場版動畫，從早期助演出、分鏡，到後期以系列導演、電影導演身份登上舞台。他對動畫表現力、節奏感、角色動作的掌握，獲得圈內與粉絲高度評價。

更多東森新聞報導

夫夫找代孕「公開無碼孕母私處」遭起底 慈濟醫院回應了

閩南狼遭通緝在台中「自首」 盧秀燕議會震怒表態！

降息機率生變！美股血洗整晚 道瓊大跌近800點

