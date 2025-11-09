慟！花蓮象鼻隧道爆噩耗「女遭浪捲無生命跡象」

位於舊蘇花公路上的象鼻隧道，景色超美但卻暗藏危機，從2021年起至今已經至少發生2起死亡、受困意外，今（9日）有位女遊客垂降至隧道旁海邊，結果被浪捲走，救上來時已無生命跡象，慘事再添一樁。

搜救現場。（圖／花蓮縣消防局特搜大隊提供）

據花蓮縣消防局特搜大隊和仁分隊長王韋竣指出，整起事件發生在隧道下方的海灘，上午11點8分，指揮中心接獲警局通報後，一共派遣特搜大隊、和仁分隊跟新秀分隊人力，合計6名消防員、4名義消、1架無人機跟4輛救護、救災車輛趕往。

警消抵達後，得知出事的是一位王姓女遊客，她跟8名男子、7名女子組團，一起來此處遊玩，全部都是台南人，而大家從隧道邊用繩子垂降下海灘遊憩，唯獨王女垂降後，玩水玩到一半慘遭大浪捲走，特搜大隊當場請海巡的無人機進行搜索，找出王女載浮載沉的位置後，再請空勤總隊直升機協助吊掛，但吊掛上來檢傷後，發現王女已經沒有生命跡象。

搜救現場。（圖／花蓮縣消防局特搜大隊提供）

現場還有同團的4名遊客也受困在海灘，搜救人員們先垂降下去跟他們會合，再使用繩索技術，協助4人上拉到路面脫困，現場給予包紮後，把整起事件轉交海巡做後續的處置。

而象鼻隧道再前幾年也常出事，2021年有名男子也是來此攀岩，因為繩索問題，在朋友面前，墜落50公尺的高度摔在海灘旁，重傷不治，2年後則是有人來此未帶任何登山相關裝備、「裸爬」時出事，一度卡在懸崖峭壁上，所幸後來被救出，美麗風景下可說是暗藏危機。

