慟！資深女星驚傳離世享壽88歲...女兒證實了 悲痛公開真實死因

娛樂中心／蔡佩伶報導

美國資深女星海倫希夫（Helen Siff）演藝生涯橫跨50年，在眾多電視劇中都能夠看見她的身影，豈料卻驚傳她在本月18日與世長辭，對此，她的女兒凱倫艾倫伯格（Karen Ehrenberg）悲痛證實死訊，並公開母親死因。

根據外媒報導，海倫希夫（Helen Siff）女兒昨（22日）透露母親已經離開人世，享壽88歲，她表示母親因為罹患疾病而接受手術，沒想到術後卻引起併發症驟逝，女兒也在聲明中感慨提到母親是位才華洋溢的表演者，認為媽媽演出的戲分無論多寡，「每一個角色都是為故事做出貢獻的珍貴機會」。

廣告 廣告

事實上，海倫希夫（Helen Siff）生前參與多部戲劇演出，包括《小子難纏》、《摩登家庭》、《麻煩一家人》等等，如今她的離世，也讓許多粉絲心中感到不捨。

更多三立新聞網報導

動刀遭質疑整形！《紅人榜》陳孟賢回應了 曝光近照：鼻子是人造的

Lisa開唱挨轟低俗！開衩衣性感露翹臀 小粉紅看不下去：帶壞小孩

秘戀兩年修成正果！國民女神宣布嫁小5歲男星 情定關鍵原因曝

超大咖天王罕見素顏坐觀眾席被拍 墨鏡一摘網嚇瘋：這不是本人

