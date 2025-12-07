慟！載孫奔「特考」考場 祖孫路上「自撞電箱亡」

台東成功鎮台11線上，發生一起死亡車禍。（圖／東森新聞）





台東成功鎮台11線上，發生一起死亡車禍，一位阿公載著孫子，正要前往公務員特考考場的路上，因為不明原因自撞路旁的電箱，不幸身亡。根據了解，這名孫子原本是鎮公所約聘人員，因為想留在家鄉就近照顧祖父母，準備通過地方特考拚轉正，祖孫倆卻在途中不幸遇上死劫，讓親友都感到十分婉惜。

救護車趕抵現場，只見一台銀色休旅車已經被撞的面目全非，醫護人員衝上前，將駕駛和副駕從車內拉出，醫護人員進行搶救，卻都回天乏術。

驚險車禍意外就發生在台東成功鎮台11線，116.4公里處，12/7上午七點多，開車的73歲李姓老翁載著29歲的孫子，整台車不明原因，突然失控往右偏，直直撞上路旁的電箱，祖孫兩人送醫搶救後都宣告不治，而當時老翁正是要載著孫子，準備前往台東市參加公務員地方特考。

台東成功鎮民吳先生：「他們在鎮上是蠻客氣的人，他家人跟我們都很熟，聽到這事情很惋惜。」熟識的親友無不感傷，因為前一天祖孫倆才走過同一條路，趕去台東市考試，沒想到今天再度奔赴考場，車才開上路不到10分鐘就發生悲劇。

成功鎮公所秘書林勝勇：「他平時非常乖巧又很憨直的一個小孩子，發生這個不幸，大家都滿悲傷的。

據了解李姓一家人是出身公務員世家，開車的李姓老翁更是台東縣第12.13屆議長，李忠憲親弟弟曾經在鎮公所擔任清潔隊員，而孫子因為從小由爺爺奶奶帶大，原本是成功鎮公所，主計處的約聘清潔隊員，為了讓阿公阿嬤安心才奮發念書想拚公職。

鎮公所秘書林勝勇：「他想考公職是因為第一個生活比較穩定，他也可以就近照顧他的阿公阿嬤。」

孫子想待在祖父母身旁盡孝，努力拚國考，求一個穩定生活，追求夢想的路卻變成黃泉路，阿嬤痛失丈夫和愛孫，一夕間天人永隔，令人不勝唏噓。

