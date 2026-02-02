慟！陶晶瑩才見證完大S、具俊曄27年愛的印記 就獲知袁惟仁病逝

【緯來新聞網】陶晶瑩今（2日）白天才去金山悼念大Ｓ，一下山就接獲昔日《超級星光大道》戰友袁惟仁過世噩耗，晚間發文充滿不捨，「 小胖啊，你真的......唉，我知道你累了、也知道家人的辛苦，只是曾經有過一點點期盼，以為你會再回來」。

陶晶瑩（右）不捨袁惟仁過世。（圖／資料照，中視提供）

陶晶瑩透露一大早從台北出發金山的路上，經歷淒風苦雨、海面波濤洶湧，「很難想像大S的老公具俊曄，是如何每天走過這孤獨的千山萬水。親朋好友們齊聚一堂，為了悼念美麗的大S，也一起見證了具為她設計的銅像：一個仰望著台北方向的純真少女」。



在雕像揭幕儀式中，陶晶瑩透露，具俊曄穿的卡其色大衣，是27年前大S送的，「徐媽媽炫耀著大S送的鞋，無情的風雨灑落在每個人的身上，在小S和康永哥含淚不捨又時而穿插地獄哏的主持中，大家才發現，思念只會越來越長。好不容易回到台北，正要好好地party聚餐（S說這才是姐姐想要的氣氛），手機傳來記者的消息，說小胖走了」。

具俊曄（左）穿的大衣、S媽穿的鞋，都是大S送的。（圖／記者許方正攝）

她下午哭過的雙眼，又止不住地流眼淚，「小胖啊，你真的......唉，我知道你累了、也知道家人的辛苦，只是曾經有過一點點期盼，以為你會再回來、一起唱歌、打麻將，互相虧一下......。謝謝你曾經寫過那麼美的歌，謝謝你願意配合在《星光大道》搭嘴鼓、謝謝你對創作的堅持，謝謝你」。



此外，蔡康永同樣發文悼念大S，「今天看到妳的雕像了，銅跟大理石，是堅強的材料。我望著雕像，心𥚃暗暗的嘆息：妳應該被好好疼愛的，但命運終究安排你要一直堅強。那就堅強吧，吾友。妳留下的那些美麗的痕跡，即使死亡，也無法抹去。沒有比這更美的堅強了」。

蔡康永是S家很重要的友人。（圖／記者許方正攝）

