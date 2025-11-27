慟！香港惡火傷亡人數再上修 55死72傷「15人生命垂危」

香港大埔宏福苑昨（26）日發生惡火，火舌沿鷹架保護網迅速蔓延形成「火燒連環樓」。港媒最新消息指出，這場60多年來最嚴重的火災，死亡人數已上修至55人，傷者72人當中有15人生命垂危，另有200多人至今仍下落不明。

根據《香港01》，香港消防處今（27）日下午召開記者會說明最新搜救情況。宏福苑8棟大樓中，一棟沒有被波及，4棟已被救熄、3棟火勢得到控制。

當局至今出動304架次消防及救援車輛，收到341個求助個案，處理279宗個案，即4棟大致救熄大樓已成功處理所有求助個案。

消防介紹，今早11時在安泰閣31樓救出一名男子，將其戴上呼吸器，進一步送醫觀察治療。但消防也坦言，鷹架有倒塌危險及倒塌情況，火場溫度極高，繼續破門搜救有一定難度。37歲的消防員何偉豪在火場不幸殉職，成為今次災難最沉痛的犧牲者。

另據大陸官媒《央視新聞》，記者在現場觀察，明火點已明顯減少，但大量煙霧仍不斷從建築物內冒出。消防處副處長陳慶勇此前稱，滅火隊伍和搜救隊伍已同步從較低樓層往上進行滅火和搜救工作，並成功在一些樓層找到生還者，預計會在今天晚些時候到達天台位置。

