慟！高雄警外出抓車手撞違停貨車殉職 「一生奉獻警職」同仁超不捨

張姓巡佐出查看車手活動路線，卻撞上違停貨車殉職，讓同仁萬分不捨。（圖／翻攝畫面）

高雄市三民區12日下午發生死亡車禍，新興分局前金分駐所54歲張姓巡佐，查看車手活動路線並調閱監視器，卻在建國三路、市中一路口撞上34歲柳姓男子違停在路邊的貨車，送醫急救後仍宣告不治，其同仁接獲消息悲痛萬分，柳男則被依過失致死罪移送法辦。

根據當時畫面，柳男車輛違停路邊且佔用車道，張員騎機車行經時，因不明原因撞上車尾，強烈撞擊力道讓他連人帶車重摔倒地，救護人員趕抵時他已失去意識，送醫急救後仍因傷勢過重宣告不治。

張員當時是因公外出，查看車手活動路線並調閱相關影像，卻因車禍殉職讓同仁萬分不捨，警方初步研判是柳男違停車輛，導致張員撞上而發生悲劇，確切事故原因仍待釐清，柳男則被依過失致死罪現行犯移送偵辦。

新興分局表示，​張員於民國79年畢業從警以來，幾乎年年考績均為甲等，109年時調至本分局服務，表現優異，張巡佐一生奉獻警職，始終以維護社會治安為己任，盡心盡力、不遺餘力，對本次意外事故，分局全體同仁均相當不捨，後續全力協助家屬完成治喪工作。

