慟！16歲愛女命喪惡火 保全父上大夜聞噩耗沉痛認屍

新北市 / 綜合報導

今(14)日凌晨新北市新莊區發生的火警，一名年僅16歲的少女在意外中離世，少女的爸爸下午和檢察官到殯儀館相驗，他神色凝重眼神透露出悲戚，據了解父女倆相依為命，擔任保全的爸爸，前一晚就出門上大夜班，只剩下女兒在家裡，火災發生當下，女兒想要逃生，但疑似吸入過多濃煙倒臥在客廳命喪火海，學校得知消息，也第一時間通知師生，後續將對學生進行團體輔導。

穿著黑色外套，神色凝重眼神哀戚，面對鏡頭不發一語，他就是新莊大火中，喪命的16歲少女父親，記者VS.檢察官說：「(目前知道的情況有哪些)，我們都還在調查，謝謝。」和檢方法醫今日下午到板殯相驗，寶貝女兒被發現時已明顯死亡，死者父親不時發楞望著遠方，悲傷之情難以言喻。

實際走進火場，客廳早已燒成一片焦黑，吳品全數被燒毀，據了解父女兩人相依為命住在這裡，卻因為一場惡火就此天人永隔，附近鄰居說：「死者的奶奶，以前跟她爸爸住這裡，她奶奶因為要洗腎，2樓出入不方便搬走了，不然這一次不是只有那個妹妹一個。」

周姓父親和女兒租下公寓的二樓，住在這3到4年，火警發生前一晚，身為保全的爸爸，因為值大夜班晚上6點，出門工作女兒獨自在家，沒想到凌晨發生火警，女兒逃生不及命喪火海。

少女就讀高職校長說：「他擔任班上的副班長，然後成績中等，在班上應該服眾望，是一個小女生，由導師還有輔導老師，還有學務處，還有我個人，都會到班上進行團體輔導。」這次意外不幸離世的少女，就讀新北市一間職業學校，校方和同學們得知消息相當哀慟，來不及長大的少女惡火奪命，要家屬怎能接受。

