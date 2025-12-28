慟！「30年奉獻給學校」工友修水管墜鋁梯亡 家屬相驗淚崩

新北市五股區某國小在昨（27）日深夜發生7.0級強震後，校內管線漏水。一名62歲的林姓工友在關閉水源時，不慎從鋁梯摔下，後腦著地，經緊急送醫搶救後，於今（28）日凌晨宣告不治，今日下午檢方會同法醫相驗，林姓工友的2位兄弟也抵達殯儀館，難掩悲痛。

事發現場。（圖／蘆洲分局提供）

根據警方調查，事件發生在27日晚上11點10分，林姓工友從宿舍走到地下室取梯子，前往四樓廁所查看水閥，疑似爬梯時不慎跌落，後腦著地重傷，凌晨2時45分總務主任發現林姓工友倒臥地上，沒有呼吸心跳，緊急送往新莊部立台北醫院，最後搶救不治。警方已調閱監視器以瞭解事發經過，校方人員和林姓工友的家屬已完成筆錄。

今天（12/28）下午2點多，檢方會同法醫在新北市立殯儀館進行相驗，進一步釐清死因。稍早，林姓工友的兩位兄弟抵達殯儀館，林男的兄弟到場後情緒崩潰，淚流滿面，對於至親因公殉職感到無比痛心。校方總務主任也在場陪同，並表示林男任職30多年，平日工作勤懇負責，與人相處和善，對他的離世深感惋惜。

校長更難過流淚表示，每一次颱風、地震，林男都用最快的速度到學校來幫忙，主任回報說一直聯絡不到人，沒想到竟發生憾事。

管線漏水現場。（圖／蘆洲分局提供）

27日深夜11點5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0的強震。 （圖／中央氣象署）

