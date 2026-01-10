慟！69歲資深演員趙學煌病逝 摯友梁修身哀痛證實：很難過

【緯來新聞網】曾以《鬼丈夫》及「花系列」劇集走紅影壇的資深實力派演員趙學煌，於今（10日）凌晨2點安詳辭世，享壽69歲。他的好友、資深導演梁修身也向《緯來新聞網》證實死訊，哀痛表示，「我們的情感不同一般，很難過，很難過」。

根據《聯合報》報導，趙學煌二女兒趙璿證實噩耗表示，「勇敢堅強的爸爸去當天使了」，並說趙學煌去年開始因反覆肺炎不斷進出醫院，不料去年11月底因泌尿系統併發腦炎，進加護病房就沒再出來過，證實「今天凌晨2點離開了」。



趙學煌於1980年出道，當年他從3700人的歌星考選中脫穎而出，隨後轉戰戲劇圈，憑藉《摘星夢》、《望夫崖》等經典作品成為家喻戶曉的「國民老爸」。然而，演藝事業的高峰在2000年6月戛然而止，當時他前往北京接洽新戲，在趕往劇組途中，座車為了躲避行人導致打滑撞上分隔島。這場嚴重的車禍造成他頸椎受損，胸部以下完全癱瘓。



面對突如其來的人生劇變，趙學煌曾一度陷入重度憂鬱，甚至動過輕生念頭，但在初戀妻子蔡秋蓉20多年來不離不棄的悉心照料下，他重新找回生存勇氣。2005年，他在好友梁修身的力邀下，克服身體障礙復出演戲，於《再見，忠貞二村》中本色出演輪椅上的父親，精湛演技更讓他入圍第40屆金鐘獎最佳男主角，被演藝圈視為生命鬥士的典範。

