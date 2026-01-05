慟！74歲南韓「國民影帝」安聖基離世 李政宰、鄭雨盛將陪伴走最後一程

【緯來新聞網】南韓影壇最具代表性的巨星、被尊稱為「國民影帝」的安聖基，在與病魔搏鬥多年後，不幸於2026年1月5 日於首爾一家醫院辭世，享壽74歲。安聖基自2019年確診罹患血液癌症（血癌）後，健康狀況始終起伏不定，2025年底更傳出在進食時意外噎到導致心臟驟停，雖緊急送往加護病房搶救，最終仍未能度過難關，在家人陪伴下平靜走完人生最後一段路。

「國民影帝」安聖基過世。（圖／翻攝自naver）

安聖基的靈堂設於首爾峨山醫院殯儀館，影壇後輩李政宰與鄭雨盛等多位電影界重量級人士，皆第一時間趕赴靈堂守靈，並將在葬禮期間全程協助喪葬事宜，陪伴這位敬愛的演藝前輩走完人生最後一程。家屬已確認，安聖基的出殯儀式將於1月9日上午 6 點舉行，隨後將安葬於京畿道的墓園。



安聖基的演藝生涯幾乎等同於一部縮小的南韓現代電影史。1952年出生於首爾的他，5歲時便以童星身分演出電影《黃昏列車》出道，展現過人的演技天賦。雖然中途曾一度離開影壇專注學業，並從韓國外國語大學越南語系畢業、服完兵役，但退伍後的他重返大銀幕，憑藉1980年的《風吹好日子》重新站穩腳跟，隨後在80至90年代攀上事業巔峰。



在他超過60年的從影生涯中，安聖基演出的電影超過130部。他富有正義感的形象深植人心，作品橫跨多種類型，包括探討宗教與人性的《曼陀羅》、諷刺現實的喜劇《特警冤家》、悲壯的歷史鉅作《實尾島風雲》，以及晚年展現生命尊嚴的《紙花》。他是南韓影壇極少數能同時橫掃「三大獎」包括青龍獎、大鐘獎、百想藝術大賞影帝的演員，獲獎次數難以計數，更在2012年成為首批在好萊塢中國戲院留下手印的南韓演員。



除演藝成就外，安聖基的高尚人格更贏得全韓國人的敬重。他長年擔任聯合國兒童基金會（UNICEF）的親善大使，積極投身公益，且在演藝圈中幾乎沒有負面傳聞，其謙遜與自律的精神，使他成為後輩演員心中的典範。即便在抗癌期間，他仍多次戴著假髮出席電影節與頒獎禮，以行動表達對電影的無盡熱愛。



隨著安聖基的離世，南韓政府與影壇各界紛紛表達哀悼，感嘆失去了一位「電影界的父親」。他留下的無數經典作品，將繼續見證這位國民影帝對藝術的奉獻與精神。

