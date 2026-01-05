慟！74歲南韓「國民影帝」安聖基離世 李政宰、鄭雨盛將陪伴走最後一程
【緯來新聞網】南韓影壇最具代表性的巨星、被尊稱為「國民影帝」的安聖基，在與病魔搏鬥多年後，不幸於2026年1月5 日於首爾一家醫院辭世，享壽74歲。安聖基自2019年確診罹患血液癌症（血癌）後，健康狀況始終起伏不定，2025年底更傳出在進食時意外噎到導致心臟驟停，雖緊急送往加護病房搶救，最終仍未能度過難關，在家人陪伴下平靜走完人生最後一段路。
「國民影帝」安聖基過世。（圖／翻攝自naver）
安聖基的靈堂設於首爾峨山醫院殯儀館，影壇後輩李政宰與鄭雨盛等多位電影界重量級人士，皆第一時間趕赴靈堂守靈，並將在葬禮期間全程協助喪葬事宜，陪伴這位敬愛的演藝前輩走完人生最後一程。家屬已確認，安聖基的出殯儀式將於1月9日上午 6 點舉行，隨後將安葬於京畿道的墓園。
安聖基的演藝生涯幾乎等同於一部縮小的南韓現代電影史。1952年出生於首爾的他，5歲時便以童星身分演出電影《黃昏列車》出道，展現過人的演技天賦。雖然中途曾一度離開影壇專注學業，並從韓國外國語大學越南語系畢業、服完兵役，但退伍後的他重返大銀幕，憑藉1980年的《風吹好日子》重新站穩腳跟，隨後在80至90年代攀上事業巔峰。
在他超過60年的從影生涯中，安聖基演出的電影超過130部。他富有正義感的形象深植人心，作品橫跨多種類型，包括探討宗教與人性的《曼陀羅》、諷刺現實的喜劇《特警冤家》、悲壯的歷史鉅作《實尾島風雲》，以及晚年展現生命尊嚴的《紙花》。他是南韓影壇極少數能同時橫掃「三大獎」包括青龍獎、大鐘獎、百想藝術大賞影帝的演員，獲獎次數難以計數，更在2012年成為首批在好萊塢中國戲院留下手印的南韓演員。
除演藝成就外，安聖基的高尚人格更贏得全韓國人的敬重。他長年擔任聯合國兒童基金會（UNICEF）的親善大使，積極投身公益，且在演藝圈中幾乎沒有負面傳聞，其謙遜與自律的精神，使他成為後輩演員心中的典範。即便在抗癌期間，他仍多次戴著假髮出席電影節與頒獎禮，以行動表達對電影的無盡熱愛。
隨著安聖基的離世，南韓政府與影壇各界紛紛表達哀悼，感嘆失去了一位「電影界的父親」。他留下的無數經典作品，將繼續見證這位國民影帝對藝術的奉獻與精神。
更多緯來新聞網報導
睽違5年THREE1989再度來台 主唱曾登戀綜《雙層公寓》獲好評
「聲優王子」宮野真守明年2月登台 連唱2天粉絲憑運氣抽選制入場
其他人也在看
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 245
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 39
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 352
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 11
WBC／委內瑞拉參戰經典賽有變數？總教練發聲了
WBC／委內瑞拉參戰經典賽有變數？總教練發聲了EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 1
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 1 天前 ・ 28
還有台灣人幫馬杜洛說話！他曝「委內瑞拉才剛嗆台1事」：哪個筋不對？
1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，遭美軍押送美國候審。然而馬杜洛被抓後，仍有台灣人在幫他說話，政治工作者周軒就提到，委內瑞拉此前才剛批評美國對台軍售。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 70
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。民視 ・ 1 天前 ・ 80
詹惟中逆轉糖尿病前期、減肥7公斤靠2招！研究證實：能穩血糖、血脂
命理專家詹惟中日前上節目自曝去年健檢發現糖化血色素高達6.3，空腹血糖也飆破131，邁入糖尿病前期，所幸後來靠著2招成功改善，還減肥7公斤。 詹惟中運動、戒精緻澱粉改善糖尿病前期 詹惟中說，發健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 1
輝達訂單飆破5000億美元！「這合作台廠」目標價上看400元 專家：台股靠AI再旺10年
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤近日持續創高，加權指數2日收在29349.81點，距離3萬大關十分接近，而投資專家孫慶龍最近就在節目《小資理財藍圖》...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 11
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 5
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 186
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 172
OpenAI訂單傳鴻海搶下 立訊澄清
大陸精密製造代工龍頭立訊精密去年才喜獲OpenAI首款AI硬體產品訂單，近日傳出後者為降低地緣政治生產風險，讓鴻海成功截胡。對此立訊精密3日晚間緊急澄清，表示其核心業務推進有序，按計畫正常開展，不存在影響正常經營與發展的異常情況，並強調該公司全球化布局可為不同客戶提供穩定且靈活的供貨。工商時報 ・ 5 小時前 ・ 1
無X、內X都做了！夜奔人夫家激戰 健身女教練傳訊嗆聲正宮
台北市1名健身女網紅小萱（化名），先前與人夫阿豪（化名）發生外遇，兩人多次相約摩鐵嘿咻，小萱還趁正宮出國時，跑到阿豪住家過夜，並傳訊息給正宮嗆聲，內容提及「無套、內X全部都來了」等字句，阿豪妻子憤而提出告訴；台北地院判小萱須賠償56萬8340元，全案仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 83
停在停車格竟被罰？車主慘吞1200元罰單「1原因」全傻眼 停管處回應了
不少車主以為車子停進路邊停車格就沒問題，沒想到一個小細節就可能讓荷包失血。一名車主近日將車停在台北市信義區的路邊停車格，事後卻收到警方罰單，違規原因竟是「停車方式不依規定」，讓他忍不住苦笑：「看來我的駕照是用雞腿換的。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 170
小寒財運旺！「5星座、5生肖」錢包在發燙 威力彩4億快買
今年1月5日迎接二十四節氣的小寒！俗話說「小寒大寒，冷成冰團」，在這寒冷天氣有些人的錢包卻是熱呼呼的；小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」小寒這半個月財運最旺，另外小寒這天威力彩頭獎上看4億，被財神眷顧的幸運兒不妨買彩券試試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
記憶體還在飆！他買錯大廠嘆「2支倒退嚕」 股市老手點破：消費性電子景氣差
台股週五（2日）加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，再創歷史新高，買到台積電、記憶體飆股的投資人樂壞了，但也有人笑不出來。一名網友就秀出自己2檔高價電子股，而且還是知名大廠，苦嘆「還在倒退嚕」，帳面賠了近2成。貼文一出，眾人一看標的是瑞昱和聯詠後，紛紛表示「消費性電子景氣就很差」、「誰叫你跟趨勢對幹」、「人生錯過AI是一件遺憾的事」。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 9