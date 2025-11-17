慟！76歲台灣骨髓移植權威陳耀昌過世 竟也是《斯卡羅》原著作者

【緯來新聞網】醫師陳耀昌曾任台大醫院血液腫瘤科醫師超過30年，也曾撰寫以牡丹社事件為核心的《傀儡花》，該著作更被公視改編為電視劇《斯卡羅》，今（17日）傳出陳耀昌病逝台大醫院噩耗，享壽76歲。出生地台南市市長黃偉哲證實並緬懷，陳醫師不僅在骨髓移植領域開創臺灣醫療先河，更以深刻的人文視野與跨界創作，長期投入臺灣歷史、族群文化與社會議題的推廣，是當代極為罕見、兼具醫術與文化厚度的思想者。他的離去，是臺灣醫界、文學界與文化界的巨大損失。

廣告 廣告

血液腫瘤科權威醫師陳耀昌離世。（圖／台南市文化局提供）

陳耀昌醫師出生於臺南，自小浸潤於醫者傳統與臺南豐富的文化底蘊之中。回國投入醫療研究後，他帶領團隊完成我國首例自體與異體骨髓移植，奠定臺灣造血幹細胞治療基石，為無數患者帶來生命契機。黃市長表示，陳醫師在醫療領域的突破具有里程碑意義，至今仍是臺灣醫界的重要典範。



然而，讓陳醫師更加獨特的，是他跨越醫學領域後，仍持續用筆耕耘臺灣的文化土壤。他長期關注臺灣歷史多族群的交會與衝突，以醫者敏銳的觀察，結合人文學者嚴謹的研究，創作出一系列具有文化深度的作品。從以牡丹社事件為核心的《傀儡花》，到描寫臺灣族群交織的《福爾摩沙三族記》及散文、史論等著作，陳醫師以文學與史觀，替臺灣補上被忽視的歷史角落。



其作品近年更跨足舞臺、影視等領域，成功深化社會大眾對臺灣歷史的認識與討論，成為文化界與教育界的重要教材。黃市長指出，陳醫師的文學成就，不只是創作，更是一種文化行動──讓臺灣人能重新理解自己，理解這座島嶼的多元與複雜。作為臺南子弟，陳醫師的文化書寫也深刻體現臺南這座城市的精神：歷史、族群、多元與包容。他的離去，不僅讓臺南失去一位優秀醫者，更失去一位替臺灣文化奠基的重要知識份子。

陳耀昌跨越醫學領域後，仍持續用筆耕耘臺灣的文化土壤。（圖／台南市文化局提供）

台南市長黃偉哲代表市府與市民，向陳醫師家屬致上最深慰問，並感謝陳醫師以一生實踐「醫者慈心、文化自覺」的精神。他也表示，市府將研議透過文化紀念、閱讀推廣或展覽等形式，讓更多人認識陳醫師對臺灣的貢獻，讓他的精神持續在下一代生根。黃偉哲最後表示：「陳耀昌醫師以其一生，描繪出臺灣醫療進步與文化深化的軌跡。他的工作、他的書寫、他對臺灣的愛，將永遠留在我們心中。願他安息，也願他的光芒持續照亮臺灣。」

更多緯來新聞網報導

許老三長大不像小S了！波浪捲髮秀長腿 Lily畫展首日進帳百萬

洪榮宏月薪7千還遭黑道刺傷 爆紅賺爛日本人小費到不幹了