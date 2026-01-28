慢性中耳炎併發膽脂瘤造成聽力與神經損傷 手術是唯一根治方法

【健康醫療網／記者陳靖安報導】75歲的張先生右耳曾罹患慢性中耳炎並合併耳聾，近日右耳出現耳痛、耳脹並伴隨膿性分泌物，原先於診所治療未見改善，轉至台北慈濟醫院就診時，檢查發現外耳道嚴重紅腫狹窄，內部堆積大量碎屑及膿液。耳鼻喉科鄭靜雯醫師在進行局部清理及藥物治療後，症狀仍未明顯改善，後續更出現右側顏面神經麻痺。經顳骨電腦斷層檢查確認為慢性中耳炎併發膽脂瘤，且病灶已侵蝕顱底骨質，需安排住院接受抗生素及局部治療控制感染，與鼓室重建術、乳突鑿開術清除膽脂瘤病灶及修補耳膜、外耳道成形術及顱底缺損修補，術後恢復良好，顏面神經功能也完全恢復。

膽脂瘤常發生在中耳或中耳後方 分為先天性與後天性

耳朵構造可簡單分為外耳（耳廓與外耳道）、中耳（耳膜內側）和內耳。膽脂瘤是由扁平上皮細胞累積角質物質形成的腫塊，通常發生在中耳或中耳後方的乳突等容易累積角質化上皮的部位，先天性多由胚胎發育時殘留的角質化扁平上皮所致，後天性則是上皮細胞因耳部疾病進入中耳腔或乳突，長期累積角質形成腫塊，進而侵蝕骨質。

後天性多為慢性中耳炎併發症 可能會影響聽力與神經功能

鄭靜雯醫師說明，後天性膽脂瘤多為慢性中耳炎併發症，導致鼓膜穿孔無法自癒，形成持續性的感染通道，也容易導致扁平上皮經耳膜穿孔進入中耳腔，形成膽脂瘤。一旦形成，可能影響聽力與神經功能，其分泌物亦容易滋生細菌，導致反覆感染；若未及時治療，可能引發暈眩，甚至因鄰近顱內而造成腦膜炎、腦炎或腦膿瘍。

手術切除是唯一根治方法 依病灶大小和位置有不同術式

鄭靜雯醫師指出，據統計，膽脂瘤約佔慢性中耳炎手術案例的10%。此外，鼓膜穿孔、中耳負壓、唇顎裂兒童及耳咽管功能不佳者，也是膽脂瘤的高風險族群。目前，手術切除是膽脂瘤根治的唯一方法，手術方式依病灶大小、位置，可能採耳內微創、耳前或耳後切開術，徹底清除膽脂瘤並重建受損結構。急性發炎期則需輔以抗生素控制感染，術後追蹤可降低復發風險，但膽脂瘤若已侵蝕骨質，仍需長期觀察。

過度或不當挖耳清潔可能造成傷害 慢性中耳炎也勿輕忽

鄭靜雯醫師提醒，慢性中耳炎不可輕忽，若耳朵長期流膿、反覆發炎，或伴隨聽力下降、耳脹疼痛等症狀，應立即就醫。同時也提醒民眾，過度或不當的挖耳、清潔方式，可能造成外耳道或耳膜受傷，增加感染風險。早期治療能更有效恢復聽力，也能避免膽脂瘤引發的暈眩、顏面神經麻痺及顱內感染，保障聽力與健康。

