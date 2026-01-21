慢性中耳炎勿輕忽 併發膽脂瘤造成聽力與神經損傷
〔記者翁聿煌／新北報導〕75歲張先生右耳曾罹患慢性中耳炎並合併耳聾，近日右耳出現耳痛、耳脹並伴隨膿性分泌物，於診所治療未見改善，轉至醫院耳鼻喉科就診檢查發現外耳道嚴重紅腫狹窄，內部堆積大量碎屑及膿液，經局部清理及藥物治療後，症狀仍未明顯改善，後續更出現右側顏面神經麻痺，經顳骨電腦斷層檢查確認為慢性中耳炎併發膽脂瘤，且病灶已侵蝕顱底骨質，安排住院治療。
住院後張先生先後接受抗生素及局部治療控制感染，並經歷鼓室重建術、乳突鑿開術清除膽脂瘤病灶及修補耳膜、外耳道成形術及顱底缺損修補，術後恢復良好，顏面神經功能也完全恢復。
台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師鄭靜雯指出，膽脂瘤是由扁平上皮細胞累積角質物質形成的腫塊，通常發生在中耳或中耳後方的乳突等容易累積角質化上皮的部位，可分為先天性與後天性，先天性多由胚胎發育時殘留的角質化扁平上皮所致，後天性是上皮細胞因耳部疾病進入中耳腔或乳突，長期累積角質形成腫塊，進而侵蝕骨質。
鄭靜雯說明，後天性膽脂瘤多為慢性中耳炎併發症，因慢性中耳炎為長期或反覆的中耳發炎，導致鼓膜穿孔無法自癒，形成持續性的感染通道，也容易導致扁平上皮經耳膜穿孔進入中耳腔，形成膽脂瘤。
她指出，由於膽脂瘤多發生在中耳或接近顱底的位置，一旦形成，可能影響聽力與神經功能，其分泌物亦容易滋生細菌，導致反覆感染；若未及時治療，可能引發暈眩，甚至因鄰近顱內而造成腦膜炎、腦炎或腦膿瘍。
鄭靜雯說，以張先生為例，雖前後接受過局部藥物、抗生素治療，但考量其慢性中耳炎併發膽脂瘤已破壞聽小骨、乳突及部分顱底骨質，因此需從耳後切開進入外耳道及中耳腔，打開耳後的乳突骨，將病變組織除去後，重建修復骨骼和軟組織缺口。
鄭靜雯提醒，慢性中耳炎不可輕忽，若耳朵長期流膿、反覆發炎，或伴隨聽力下降、耳脹疼痛等症狀，應立即就醫，她提醒民眾，過度或不當的挖耳、清潔方式，可能造成外耳道或耳膜受傷，增加感染風險。
更多自由時報報導
慢性發炎有救了？科學家找到人體內建「熄火開關」 關鍵竟是脂肪
健康網》鼻塞夜間睡不好？ 醫授4招通鼻助好眠
美股收盤》川普再掀關稅風暴！道瓊重挫870點 台積電ADR下殺4.45％
失智症不再絕望！CEO吃這「自費藥」除腦內有毒蛋白 提升生活能力
其他人也在看
半數台灣人中招！扁桃腺結石臭到爆 醫曝亂用藥是元凶
耳鼻喉科醫師李晏廷近日在臉書粉專分享，台灣約有一半的人可能患有扁桃腺結石，但多數人並不知情。這種如同小米粒般的結石卡在喉嚨深處，除了造成喉嚨卡卡、口腔異味等常見症狀，還可能引發肩頸異常僵硬痠痛，甚至心臟瓣膜偶爾突然抽痛等特殊症狀。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 53
28歲女血糖正常被警告「恐得糖尿病」！專家揭「關鍵元凶」 一堆人中鏢
夏子雯-貼近你生活的營養師分享，近期門診看了兩位很年輕的女生，分別是28歲、32歲，抽血報告數值都很漂亮、空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但卻都有胰島素阻抗數值偏高的問題，一問之下，發現都有睡眠品質不好的問題！ 胰島素阻抗和睡眠品質 兩者關聯密不可分 其實，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係，彼此會互相影響，形成一個惡性循環，提升得糖尿病的風險。夏子雯指出，長期睡眠品質不佳或是不充足時，除了會感到很疲憊、精神不佳外，身體還會啟動一連串的壓力反應： 1、壓力荷爾蒙升高、胰島素敏感性下降當睡眠不足時，會使壓力荷爾蒙分泌增加，像是皮質醇會促使肝臟製造更多葡萄糖、腎上腺素則會使交感神經活性上升，這都會降低細胞對胰島素的敏感性、使血糖升得更高。 2、身體呈現慢性發炎狀態長期的睡眠不足，會導致身體產生慢性發炎反應、體內的游離脂肪酸濃度會增加，長期會損害胰臟製造胰島素的功能，並加劇胰島素阻抗。 睡得好真的超重要 這樣改善睡眠品質 1、建立規律作息：盡量每天在固定時間睡覺和起床，即使是週末也一樣2、充足日照：白天有充足的陽光日照，增加夜間褪黑激素分泌、幫助入睡3、營造良好睡眠環境：確保常春月刊 ・ 48 分鐘前 ・ 發表留言
起床喉嚨痛未必是感冒！醫曝背後恐藏「3問題」
生活中心／尤乃妍報導許多人都曾遇過早上一起床發現喉嚨又乾又痛，第一直覺就是自己「感冒了」。不過，耳鼻喉科醫師陳亮宇解釋，會造成喉嚨痛的原因，不一定是感冒，也可能跟「睡眠、生活習慣」有關。想要徹底改善，就要從日常生活小細節抓起，或是尋求專業幫助。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
男童昏迷飄「詭異水果味」！一驗血糖爆高 醫揭致命真相：中毒了
身體若飄出異常香味，千萬別輕忽，恐怕是糖尿病警訊。家醫科醫師陳欣湄指出，受到飲食西化、肥胖人口增加的影響，罹患第二型糖尿病的孩童逐年攀升，她曾遇過一名身高約150公分、重90公斤的男童，因昏迷被緊急送往急診，檢查發現，他身上出現類似腐爛水果的氣味，血糖飆到300mg/dL，確診為糖尿病引發的「酮酸中毒」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 7
麵包冷凍再烤降血糖？腫瘤醫曝「3吃法」：不利癌細胞生長
麵包冷凍再回烤，真的可以降低升糖指數！腫瘤科醫師廖志穎解釋，根據多項研究發現，澱粉類食物經過「冷卻／冷凍」後，部分澱粉會轉變成抗性澱粉，對腸道菌有益。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
全脂or低脂牛奶防心梗？名醫喊：我都喝這款
牛奶有益健康，至於應選全脂或低脂？醫師王思恒表示，過去認為，乳製品要選低脂款，才無心血管阻塞的問題，但新研究指出，全脂牛奶與心血管疾病的發生率無明顯正相關，甚至發酵乳品（如優格、起司）有時還與「心血管風險降低」有關。「因此，我都喝全脂牛奶。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
11歲童驗出B19病毒 台大醫揭高風險3類人
[NOWnews今日新聞]台中一名11歲女童近日因感冒、咳嗽近1個月，與家人外出時突然在車內大叫一聲後昏迷，送醫搶救仍不治，後續有媒體報導檢出B19病毒。而微小病毒B19所引起的傳染性紅斑症，俗稱「蘋...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
看心梗20年，最怕病人天天吃這些！心臟科醫曝：這9食物「給錢也不吃」 吐司上榜
「很多病人明明有運動、也不抽菸，卻還是心臟出問題。」擁有20年臨床經驗的Sanjay Bhojraj心臟科醫師指出，真正被忽略的關鍵，往往不是生活習慣，而是每天看似無害的飲食選擇。他觀察到，許多標榜「低脂」、「植物性」、「對心臟好」的食物，實際上卻可能促進發炎、拉高血糖、長期傷害血管。以下是他根據多年治療心肌梗塞、動脈阻塞與代謝異常患者的經驗，整理出的 9 種他絕對不碰的食物。 1、含糖早餐穀片外表無害、包裝可愛，但本質幾乎是甜點。Sanjay Bhojraj直言：「早餐吃這個，等於在吃甜甜圈。」高糖會引發胰島素劇烈波動，長期加速代謝失衡與血管老化。．建議替代：鋼切燕麥＋莓果＋肉桂 2、加工冷切肉（火腿、培根、香腸）含有硝酸鹽與亞硝酸鹽，可能在體內轉化為有害物質，不只提高癌症風險，也會傷害血管、升高血壓。．建議替代：自行烤製的雞胸肉或火雞肉 3、汽水與能量飲料不只讓血糖飆升，還會過度刺激腎上腺、增加全身性發炎。「無糖版本」也不安全，人工甜味劑可能破壞腸道菌相，間接影響心臟健康。．建議替代：氣泡水加檸檬、無糖花草茶 4、油炸速食與夜市炸物高溫油炸常使用工業植物油，容易產生氧化物質，會嵌入常春月刊 ・ 1 天前 ・ 1
10歲童身上飄出「發酵水果香」 血糖飆破300意識模糊！
家醫科醫師陳欣湄在《健康好生活》節目上分享一起案例，一名男童因意識模糊被送到急診，身上飄出異常水果香味，確診為糖尿病引發的「酮酸中毒」急症。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 6
先冷凍再回烤！醫師教麵包「3聰明吃法」穩定血糖又預防癌症
腫瘤科醫師廖志穎近日在臉書粉絲專頁分享一項飲食小知識，指出「麵包先冷凍再回烤」有助降低升糖指數，不僅能讓血糖上升更平穩，也能減少慢性發炎、降低癌症風險。醫師強調，減糖並非完全不吃澱粉，而是透過更聰明的飲食方式，為身體打造不利癌細胞生長的環境。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 發表留言
家屬說「前幾天就怪怪的」！醫揭猝死3大前兆：不是胸痛而是這感覺
天氣一冷讓人「凍未條」，台灣冬季受東北季風、寒流影響，氣溫動輒驟降到10度以下，冬天也因此成了猝死的高風險季節。不少家屬事後回想，常會提到「前幾天就覺得怪怪的，...早安健康 ・ 1 天前 ・ 發表留言
每天喝咖啡害膽固醇狂飆？研究：「多1動作」護心血管、死亡率更低
有些人飲食清淡，仍有膽固醇問題，擔心是喝咖啡所致，其實問題在於沖煮方式。營養醫學專家劉博仁提到，咖啡富含多種抗氧化物質，不過其中的「咖啡白醇」與「咖啡豆醇」，若長期大量攝取，壞膽固醇可能累積在血液中，不過研究發現，經過濾紙沖煮有助於過濾咖啡油脂，比起完全不喝咖啡的人，心血管更健康、死亡率更低。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 3
34歲梁云菲切除子宮「會加速衰老」？醫生曝：關鍵在卵巢
女星梁云菲（Nana）因罹患子宮肌腺瘤，在去年動手術切除整個子宮。她表示是在評估身體狀況後，確定自己將來不想要生小孩，於是當機立斷選擇儘快開刀，希望保住身體健康。消息曝光後，也引起部分網友討論「少了子宮是否會導致快速老化」。姊妹淘 ・ 23 小時前 ・ 1
89歲連戰爆罹癌又中風！因血尿停藥竟腦栓塞，兒媳親曝最新近況
國民黨前主席連戰今年已高齡89歲，近年傳罹癌又傳中風，健康狀況備受關注。連戰次子連勝武和妻子路永佳於1/14出席活動，受訪時透露公公近況，她說明公公雖然年事已高，但飲食、睡眠都很好，對美食仍保有熱情，健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 1
為了當美美伴娘 她2個月狂減15公斤！結果超慘…罹患這種病
中國杭州一名26歲女子小雨（化名）答應要當閨蜜婚禮的伴娘，所以下定決心減肥，用盡各種節食和運動招術，在短短2個月內從65公斤瘦到50公斤，整個人瘦了一大圈，看起來苗條許多。但與此同時，小雨的身體卻出現許多不舒服的情況，最後她到醫院檢查，才知道自己錯誤的減肥方法，讓自己罹患了糖尿病。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
11歲女童大叫後猝死！傳疑染「B19病毒」蘋果臉是病徵 中檢指無法證實
台中一名11歲女童近日因感冒、咳嗽近一個月，與家人外出時突然在車內大叫一聲後昏迷，送醫搶救兩天仍不治，今有媒體報導女童檢出微小病毒B19陽性。疾管署今（1/19）日表示，檢體雖已有初步結果，但最終結果將由檢察官統一發布，疾管署不會對外公布，強調「目前已經進入司法相驗程序」。台中地檢署則表示，經了解，本署尚未收到關於本案之任何檢驗結果報告，故對相關報導之真實性無法證實。太報 ・ 1 天前 ・ 1
尖叫一聲昏迷亡！ 台中11歲女童疑驗出B19病毒
尖叫一聲昏迷亡！ 台中11歲女童疑驗出B19病毒EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
瘦瘦針不是人人都能打！這3類人容易腸胃嚴重不適、停藥後體重大反彈
最近瘦瘦針大爆紅，不少人看到朋友短時間內體重明顯下降，也想跟風使用。但是藥師廖偉呈提醒，瘦瘦針並非人人適合，有3類人使用後，可能產生嘔吐、腹瀉、脹氣等腸胃不適問題，停藥後，甚至體重就明顯回彈。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 2
兒童常備藥「希普利敏」可助眠？醫示警：過量恐致死
禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟在臉書粉專「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」透露，聽聞有不少家長會擅自服用孩童的希普利敏藥水。部分成人在服用僅僅10c.c.後，便能換來一整夜的深沉睡眠，引發明顯嗜睡反應。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言