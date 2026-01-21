慢性中耳炎未控 75歲翁併發膽脂瘤侵蝕顱底、顏面神經麻痺
75 歲的張先生右耳曾罹患慢性中耳炎並合併耳聾，近日右耳出現耳痛、耳脹及膿性分泌物，起初於診所治療未見改善，轉至醫院就醫後，發現外耳道嚴重紅腫狹窄，內部堆積大量碎屑與膿液。耳鼻喉科醫師進行局部清理與藥物治療後，症狀仍未緩解，甚至進一步出現右側顏面神經麻痺。
經顳骨電腦斷層檢查確認，張先生為慢性中耳炎併發膽脂瘤，病灶已侵蝕乳突與部分顱底骨質，需安排住院治療。台北慈濟醫院耳鼻喉科醫療團隊先以抗生素與局部治療控制感染，隨後進行鼓室重建術、乳突鑿開術清除膽脂瘤病灶，並修補耳膜、外耳道與顱底缺損。術後恢復良好，顏面神經功能也完全恢復。
膽脂瘤多為慢性中耳炎併發症 恐侵蝕骨質與神經
台北慈濟醫院耳鼻喉科主治醫師鄭靜雯說明，耳朵可分為外耳、中耳與內耳，膽脂瘤是由角質化的扁平上皮細胞堆積形成的腫塊，常發生於中耳或乳突，可分為先天性與後天性。後天性膽脂瘤多與慢性中耳炎有關，因長期反覆發炎導致鼓膜穿孔，扁平上皮細胞進入中耳腔，逐漸累積並侵蝕骨質。
統計顯示，約一成的慢性中耳炎手術病例與膽脂瘤有關。鼓膜穿孔、中耳負壓、耳咽管功能不佳者，以及唇顎裂兒童，皆屬高風險族群。
未及時治療恐引發顱內感染 手術為唯一根治方式
鄭靜雯指出，膽脂瘤鄰近顱底，一旦擴大，除影響聽力外，也可能造成暈眩、顏面神經麻痺，嚴重時甚至引發腦膜炎、腦炎或腦膿瘍。目前，手術切除仍是膽脂瘤唯一的根治方式，術前需透過顳骨電腦斷層評估病灶範圍，手術方式則依病變大小與位置選擇耳內微創或耳後切開手術，並重建受損結構。
鄭靜雯提醒，慢性中耳炎不可輕忽，若出現耳朵長期流膿、反覆發炎、聽力下降、耳脹或疼痛等症狀，應及早就醫檢查。另也呼籲民眾避免過度或不當挖耳，以免造成外耳道或耳膜受傷，增加感染風險。早期治療不僅有助於聽力恢復，也能避免膽脂瘤引發的神經與顱內併發症，保障聽力與整體健康。
（記者李政純、圖片來源：motionelements）
