慢性傷口或癒合不良傷口需了解潛在原因

慢性傷口或癒合不良傷口，病患需要了解傷口生成潛在原因，是因為血糖過高還是血液循環不良，還是因為組織壞死、感染及惡性腫瘤所造成？國泰醫院暨內湖國泰診所整形外科醫師羅世倫表示，慢性傷口常見糖尿病足、靜脈潰瘍、動脈潰瘍與壓瘡。糖尿病人血糖控制不好，將會造成周邊神經病變、小血管病變與高血糖導致感染難以控制。

所以糖尿病人的血糖控制對於治療慢性傷口至關重要，清創手術清除長期慢性傷口表面形成的生物膜也是很重要的一環，如此才能為傷口營造一個較佳的癒合環境。

羅世倫指出，血循不良慢性傷口分成靜脈潰瘍與動脈潰瘍，靜脈潰瘍的主因包括靜脈回流不全、靜脈栓塞或靜脈曲張。使用藥物改善回流、清除靜脈血栓、長期使用壓力襪治療靜脈曲張，才能有效治療靜脈潰瘍的問題。動脈潰瘍是因為周邊動脈硬化、動脈血栓阻塞造成的。使用抗凝血劑、遠紅外線照射及用周邊動脈導管方式暢通阻塞血管都有助改善動脈潰瘍問題。

羅世倫醫師進一步指出，壓瘡大部分會發生在長期臥床或行動不便的病人身上，因為神經感覺受損或者在無法自主改變姿勢下，導致皮膚長時間受到壓迫產生傷口。這類型傷口在嚴重時往往會發現皮膚下的傷口範圍比表皮的傷口來得更廣，稱為潛行性或隧道性傷口。