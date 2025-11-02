慢性呼吸道疾病每年奪6千人命！專家倡「整合照護、跨科合作」改善呼吸品質

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

71歲的詹先生為慢性肺阻塞患者，近2年罹患新冠肺炎和流感後，常感到呼吸喘，肺功能僅剩44%。臺中榮總胸腔部沈佩誼醫師表示，醫療團隊採痰、驗血追蹤發現嗜酸性白血球數量超出正常值2倍，顯示病人肺阻塞是以嗜酸性白血球引起的炎症為主，給予詹先生專門阻斷嗜酸性發炎的生物製劑後，病情明顯穩定，不僅未再發生急性惡化、肺功能檢查數值也大幅改善。

因氣管長期發炎 頑固「肺阻塞」靠生物製劑找回健康

沈佩誼醫師補充，慢性阻塞性肺病是因氣管長期發炎，導致呼吸困難、咳嗽與痰多的慢性疾病，常見於長期吸菸者，全台約有84萬名患者。傳統治療多仰賴吸入性支氣管擴張劑或類固醇，但對部分頑固型患者效果有限。為突破限制，醫療團隊透過痰液與血液檢體分析，檢測病人發炎細胞與生物標記，進一步辨識疾病的「內在特徵」（endotype）。再結合肺功能檢查與影像學的「外在特徵」（phenotype）資訊，進行雙向整合判斷，協助區分不同亞型患者。這樣的流程能針對病人特性選擇最合適的藥物，例如找出對類固醇反應佳或適合使用生物製劑的族群，真正達到量身訂做的精準治療。

加入肺復原計畫 30歲病人脫離「咳痰夢魘」

30歲的甘先生長期受支氣管擴張症困擾，因痰液大量堆積，每兩三分鐘就得咳痰，每天起床第一件事就是拼命把痰排出，「不能賴床，不然會被痰噎死！」經中榮團隊完整評估為雙下肺支氣管擴張症合併嚴重痰液阻塞。1年前加入肺復原計畫後，自己每天在家有效排痰20分鐘。甘先生笑說：「現在不僅可以賴床，也不會一直咳嗽。」

常見慢性呼吸道疾病 支氣管擴張症須搭配多方治療

胸腔部歐偉凡醫師解釋，支氣管擴張症是僅次於氣喘與肺阻塞的常見慢性呼吸道疾病，病因大多不明，特色是支氣管擴張後痰液難以清除，導致反覆感染惡性循環。治療必須控制感染、清除痰液和維持肺功能，搭配藥物治療、肺復原運動、氣道清潔技巧與氧氣治療，才能有效改善。

每年奪超過6千人命 2024年高居國人十大死因第八

慢性呼吸道疾病包括氣喘、支氣管擴張症、慢性阻塞性肺病等，每年奪走超過6千條人命，2024年更高居國人十大死因第八位。這些疾病涉及免疫、發炎、感染等多重因素，難以單靠傳統方式治療達到良好控制。

胸腔部呼吸感染免疫科黃偉彰主任指出，呼吸道疾病不僅影響肺部，也與感染、免疫發炎、過敏性疾病、心血管疾病等器官系統有關，所牽涉的發炎反應複雜。醫療團隊建議跨科合作精準診斷，更快掌握病人病程，同時給予量身製訂治療策略。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

