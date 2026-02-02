慢性消化不良恐為胃癌初期警訊 胃癌與幽門桿菌正相關





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】45歲的陳先生長期感到胃部悶脹、吃東西容易飽，起初以為只是工作壓力大、應酬多造成的消化不良。他自行到藥局買胃藥服用，症狀時好時壞，就這樣拖了半年。直到最近體重莫名減輕，吃完飯後總覺得食物卡在胸口，家人催促下才就醫檢查，沒想到胃鏡結果顯示已是胃癌第三期。若早半年就醫，或許還有機會在早期發現。



看似尋常消化不良 可能隱藏致命危機



根據衛生福利部國民健康署公布的資料，胃癌常見症狀為噁心、脹氣、消化不良、食慾差，伴隨體重下降等，早期症狀平凡無奇，跟一般腸胃炎不易區分。台安醫院胃腸肝膽科蘇志盛醫師指出，多數胃癌病人有明顯食慾減退、日益消瘦和乏力，但當這些症狀持續出現、超過一個月以上卻未獲改善時，許多人仍然選擇自行服用成藥，反而延誤黃金診斷時機。

胃癌的狡猾在於初期幾乎不會發出強烈警訊，這點跟許多消化道癌症很像，即使是專業醫師在初期階段也不容易光從症狀分辨出來。胃癌細胞從形成到臨床出現症狀，中間可能歷時20個月以上，這段漫長的潛伏期讓許多患者錯失早期治療的機會。此外，幽門螺旋桿菌感染者罹患胃癌的風險比未感染者高出數倍，高達8至9成的胃癌與幽門螺旋桿菌感染相關。因此當上腹部持續悶痛、脹氣超過一個月，或是出現不明原因的體重下降、食慾不振，甚至發現大便顏色變黑，都應該立即就醫檢查，而非自行購買腸胃藥草草了事。



早期發現翻轉命運 定期篩檢守護健康



政府從2025年開始擴大癌症篩檢，試辦45至74歲民眾提供幽門桿菌糞便抗原檢測，這項政策為胃癌防治帶來新希望。相較於許多人害怕的胃鏡檢查，糞便篩檢不具侵入性，接受度更高。結合既有的大腸癌糞便潛血檢查，一次採樣、兩項篩檢，簡便的檢查方式更容易推廣，讓胃癌大腸癌的預防更加落實。而篩檢揪出來的幽門螺旋感染者，建議進行「除菌治療」，可有效降低胃癌發生率達 50% 以上。



治癒關鍵在於早期發現 正視求救信號



這裡特別提醒對於已經出現上述症狀的民眾，胃鏡仍是最直接有效的診斷工具。透過無痛麻醉方式，能讓胃鏡檢查過程不再令人恐懼，檢查時間通常只需3至5分鐘，就能清楚觀察胃部狀況並進行切片確診。



蘇志盛醫師提醒治癒關鍵在於「早期發現」，當身體發出警訊時，與其自我安慰「應該沒事」或「吃藥就好」，不如勇敢面對，接受專業檢查。畢竟，消化不良可能只是小問題，但也可能是身體發出的求救信號，唯有透過正確診斷，才能真正掌握健康的主動權。



