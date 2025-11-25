慢性淋巴性白血病治療迎來2大突破！ 能為患者帶來哪些改變？

健保署自今（2025）年10月1日起，擴大給付慢性淋巴性白血病（CLL）新一代口服標靶BTK抑制劑，用於「非IGHV突變」第二線治療、「全基因表現型」第三線治療

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

根據最新癌症登記報告顯示，慢性淋巴性白血病患者共計270人，占整體白血病個案數約1成，雖屬少數，但有逐年緩步上升的趨勢。目前，治療已有許多進步，健保給付擴大對患者而言也是一大福音，呼籲民眾留意自身健康狀況，若有異常經診斷確定為慢性淋巴性白血病，應與醫師討論，選擇最適合的治療方式，避免健康、生活品質受到更大的影響。

慢性淋巴性白血病有哪些症狀？

慢性淋巴性白血病（CLL）是一種疾病進程較緩慢的血液惡性疾病，患者可能會有體重減輕、發燒、盜汗、淋巴結腫大、疲倦無力、食慾差等症狀。





不過，早期通常沒有症狀，而且CLL又好發於60歲以上銀髮族，症狀容易被誤認為是老化現象，所以往往是在健檢時發現白血球異常升高後才進一步確診，因此被稱為「沉默殺手」。

慢性淋巴性患者過去面臨哪些治療困境？

慢性淋巴性白血病若沒有症狀，經醫師評估可以先追蹤不一定要馬上治療，但一旦有症狀就會建議積極治療。過去，CLL的治療方式以化療為主，不過療效有限，而且患者平均年齡約60－70歲，近9成合併一種以上的共病，較難承受化療副作，再加上CLL屬於進展相對緩慢的血液癌症，平均病程長達10－20年，若要長期持續接受化療更是一項挑戰。

治療突破一：標靶藥物出現、健保擴大給付

所幸，後來標靶藥物出現，讓患者有不同的治療選擇。現在臨床上通常會考量病人的年齡、基因突變等，評估適合的治療方式。





中華民國血液及骨髓移植學會葉士芃理事長指出，「基因變異」是影響治療成效與疾病進程的重要預後因子，可用來評估患者對治療的反應度與治療難度，若具特定基因變異通常會對傳統化療反應不佳，因此建議患者在治療前先做基因檢測以利治療策略擬定。





中華民國血液病學會柯博升理事長也提到，目前最新《NCCN 2026年版CLL治療指引》已明確建議，不論基因表現，第一線治療應優先考慮標靶藥物為首選，CLL治療已邁入以標靶治療為主的全新紀元。





不過，在標靶藥物中，新一代口服標靶BTK抑制劑先前僅有第一線治療納入健保給付，而且僅限17p染色體缺失、TP53基因突變等高風險族群。但現在健保署已擴大給付，填補了二、三線用藥缺口，也為非IGHV突變甚至是全基因表現型的患者，帶來新的治療契機。





葉士芃理事長認為，此次健保擴大給付至第二、第三線治療，不僅讓台灣的CLL健保治療與國際指引接軌，也讓患者在各階段的前後線治療中，都能獲得完善的選擇權與健保支持，進一步提升生活品質，並減輕家庭經濟負擔。

治療突破二：固定療程療法、新適應症核准

另外，食藥署也核准「雙標靶組合的14個月固定療程」新適應症，可望大幅提升CLL患者生活品質。台大醫院血液腫瘤科田豐銘醫師表示，「固定療程療法」能讓患者不必承受化療副作用，並有機會不再終身服藥，避免長期用藥累積毒性負擔，而且療程結束後生活更易回歸常態，生活品質明顯提升，對多數CLL患者而言是最切身有感的。





葉士芃理事長提到，最新核准的14個月固定療程療法，也意味著CLL治療進入「可停藥」的創新階段，治療思維從過去的「被動等待復發」轉向「積極長期控制」。這樣的治療策略不僅符合精準治療理念，也讓患者真正「帶著控制回家」，有機會重返正常生活。





柯博升理事長也表示，固定療程治療期可預期，成本與醫療資源使用更可控，不僅有助健保與家庭財務規劃，對需要長期穩定控制疾病的高齡CLL患者尤具意義，也可降低患者及照護者的不確定感與心理壓力。





癌症希望基金會執行長蘇連瓔感謝政府用心，積極回應病友訴求，加速新藥擴大給付、新適應症通過與國際治療指引接軌，讓更多血癌病友看見希望。



