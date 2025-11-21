慢性疼痛找不到病因？是不是身體太敏感？醫提醒：可能是「這」問題悄悄找上門

45 歲的韓先生，多年飽受慢性肩頸痛與偏頭痛困擾，四處求診卻始終找不到明確病因，甚至被認為是「太敏感」所致。後來，經新竹台大分院醫師詳細評估，診斷為「傷害可塑性疼痛」（Nociplastic pain）。

收治個案的新竹台大分院神經部主治醫師陳郁欣表示，慢性疼痛是一種「沒有傷口的疼痛」，其中，「傷害可塑性疼痛」是近年在疼痛醫學領域新增的一類疼痛定義。

什麼是「傷害可塑性疼痛」

陳郁欣指出，傷害可塑性疼痛，主要是描述沒有明顯組織或神經損傷，但神經系統對於疼痛訊號過度敏感及放大而產生的疼痛，或是組織與神經損傷的嚴重程度與疼痛程度不成比例。

代表性的疼痛有纖維肌痛症、偏頭痛、緊縮性頭痛、顳顎關節障礙、慢性肩頸痛與慢性下背痛。這類病人常伴隨情緒障礙如焦慮、憂鬱；疼痛型態多變，可能是刺痛、壓迫感、抽痛或難以形容的痛

陳郁欣進一步說明，疼痛程度易受時間與情緒影響，容易讓人覺得裝病。「病人還可能出現疲勞、睡眠障礙、認知困難、等非疼痛症狀，並對外界刺激高度敏感，像是他人手機低音量播放也可能造成干擾。」

「傷害可塑性疼痛」風險因子

研究顯示，女性患病比例高於男性，缺乏運動、肥胖，睡眠障礙都是風險因子；本身有心理壓力、焦慮與憂鬱或幼年遭受不良對待，也會增加罹患機率；遺傳也是，推測跟體內血清素、正腎上腺素迴路，這些神經傳導物質與痛覺、情緒處理有關。

陳郁欣強調，治療除了藥物，病人教育是關鍵，包括認識疾病本質、改善生活習慣，能有效減輕疼痛強度與頻率。

抗發炎飲食，以及增加活動量，有助於人體天然止痛瑪啡腦內啡的分泌。

體重控制則能夠減少體內發炎。

固定規律時間就寢，改善睡眠品質。

學習正確有效應對壓力跟放鬆的方式。

她提醒，若長期疼痛卻找不到明確原因，或疼痛程度與檢查結果不符，應尋求專業評估，及早確認是否為傷害可塑性疼痛，並與醫師討論適合的治療方案，幫助恢復良好的生活品質。

文 / 黃慧玫、圖 / 楊紹楚

