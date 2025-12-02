慢性疼痛找不到病灶？醫：可能是「傷害可塑性疼痛」找上門

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】45歲韓先生多年飽受慢性肩頸痛與偏頭痛困擾，四處求診卻始終找不到明確病因，甚至被認為是「太敏感」。經新竹臺大分院神經部陳郁欣醫師詳細評估，診斷為「傷害可塑性疼痛」（Nociplastic pain）。

偏頭痛、慢性肩頸痛及下背痛 皆屬「傷害可塑性疼痛」

陳郁欣醫師說明，慢性疼痛是一種「沒有傷口的疼痛」，其中「傷害可塑性疼痛」是近年在疼痛醫學領域新增的一類疼痛定義，主要用來描述沒有明顯組織或神經損傷，但神經系統對於疼痛訊號過度敏感以及放大而產生的疼痛，或是組織與神經損傷的嚴重程度與疼痛程度不成比例。代表性的疼痛有纖維肌痛症、偏頭痛、緊縮性頭痛、顳顎關節障礙、慢性肩頸痛與慢性下背痛。

伴隨情緒障礙 且時間、情緒影響疼痛程度

陳郁欣醫師指出，這類病人常伴隨情緒障礙，例如焦慮、憂鬱等。疼痛型態多變，可能是刺痛、壓迫感、抽痛或難以形容的痛，疼痛程度易受時間與情緒影響，容易讓人覺得裝病。病人還可能出現疲勞、睡眠障礙、認知困難、等非疼痛症狀，並對外界刺激高度敏感，例如他人手機低音量播放也可能造成干擾。

女比例高於男 缺乏運動、肥胖、睡眠障礙皆是風險因素

研究顯示，女性比例高於男性，缺乏運動、肥胖，睡眠障礙都是重要風險因素，本身有心理壓力、焦慮與憂鬱以及幼年遭受不良對待也會增加罹患機率。另外，遺傳也是風險因素，推測跟體內血清素、正腎上腺素迴路，這些神經傳導物質與痛覺、情緒處理有關。

認識疾病本質、改善生活習慣 醫：病人教育是關鍵

陳郁欣醫師強調，治療除了藥物，病人教育是關鍵，包括認識疾病本質、改善生活習慣，例如抗發炎飲食，以及增加活動量，有助於人體天然止痛瑪啡腦內啡的分泌；體重控制則能夠減少體內發炎；固定規律時間就寢，改善睡眠品質，並學習正確有效應對壓力跟放鬆的方式，能有效減輕疼痛強度與頻率。

她提醒，若長期疼痛卻找不到明確原因，或疼痛程度與檢查結果不符，應尋求專業評估，及早確認是否為傷害可塑性疼痛，並與醫師討論適合的治療方案，幫助恢復良好的生活品質。

