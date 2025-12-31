慢性病占死因半數 民團籲建立菸捐自動調整機制

（中央社記者沈佩瑤台北31日電）衛福部統計，113年國人10大死因中，至少5項與慢性疾病有關。民團指出，風險因子之一為抽菸，但台灣已16年未調整菸捐，不利降低有害產品消費，籲政府建立「菸捐自動調整機制」。

吸菸已經被世界衛生組織（WHO）視為人類的第五大威脅，也是非傳染性疾病（NCDs）如癌症、心血管疾病、糖尿病和慢性呼吸系統疾病等，主要危險因素之一。

WHO在今年提出「3 by 35」倡議，呼籲各國在2035年前，將菸草、酒精或含糖飲料的健康稅提高50%，透過價格降低有害產品消費，從源頭減少疾病風險。

台灣健康聯盟近日舉辦「菸品健康福利捐資源運用與分配」座談會，今天透過新聞稿指出，來自公共衛生、財稅、兒科醫學、癌症與罕病等領域專家，提出三大改革方向，包括建立菸捐自動調整機制、強化資源治理與透明度，並呼籲菸捐的運用優先投入疾病預防、戒菸服務及弱勢照顧等項目。

台灣健康聯盟理事長吳玉琴表示，「3 by 35」的倡議精神在於以價格工具降低有害產品消費，並將其收入投入疾病防護體系，強化健康投資，與聯盟長期推動減糖、減菸的方向一致。

吳玉琴說，尤其近年台灣減菸成效逐步下滑，顯示控菸政策需要重新檢視；菸捐若長期缺乏調整機制，政策功能將隨通膨與所得成長持續被稀釋。

台灣健康聯盟表示，與會學者普遍認同，現行菸捐未能反映經濟成長與通貨膨脹變化，尤其自2009年起就未再調整，正逐漸失去政策效果。而包括青少年接觸風險、新生兒健康傷害與慢性病負擔持續累積，最終仍將成為健保、長照與公共醫療支出的壓力。政府應透過稅制與資源配置，降低風險因子，而非事後承擔更高的醫療與照護成本。

台灣健康聯盟建議，國內應參考國際經驗，建立「菸捐自動化調整機制」，每兩年依消費者物價指數（CPI）與所得成長進行調整；或導入數位與AI監測工具，建置菸捐效益儀表板，透明呈現健康捐對吸菸率下降與公共健康改善的成效，並作為跨縣市資源分配的重要依據。

台灣健康聯盟強調，國內菸品稅負比目前約為54%，遠低於WHO建議的75%標準，且長達16年未隨物價與經濟成長調整，實質效果逐年減低，政府應優先檢討菸品健康福利捐制度。（編輯：李亨山）1141231