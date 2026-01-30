慢性病回診叫救護車...母湯！ 台南消防一表教你最速就醫方式

台南市消防局第五救災救護大隊大橋高級救護隊隊員王健宇。台南市消防局提供



台南市消防局第五救災救護大隊大橋高級救護隊隊員王健宇表示，實務上出勤案件中，有相當比例屬於輕症或非緊急狀況，尤其針對慢性病回診或非緊急就醫需求，提醒善用其他合適的交通方式，包括復康巴士、長照交通接送服務、合法民間救護車，或由計程車及親友接送，皆能滿足就醫需求，也讓緊急醫療資源專注於危及生命的案件。

慢性病回診管道。台南市消防局提供

王健宇在警察廣播電台分享第一線救護勤務經驗指出，民眾若一時難以判斷是否為緊急狀況，可撥打119尋求協助，但到場後請相信救護技術員的專業評估與判斷，切勿強行要求送醫，以免影響救護資源調度與急重症患者的救援時機。

第五救災救護大隊大隊長陳坤宗表示，年節期間如出現輕症不適、但仍有就醫需求的情形，建議民眾可前往台南市假日急救責任醫院──永川醫院就醫，善用分級醫療資源，避免集中前往急診，讓緊急醫療量能留給真正需要的急重症患者。

消防局長楊宗林表示，救護車是全民共同的重要資源，合理使用才能發揮最大效益；呼籲市民朋友理解並配合救護人員專業判斷，共同守護台南的緊急醫療救護資源。

台南市消防局第五救災救護大隊大橋高級救護隊隊員王健宇上電台受訪。台南市消防局提供

