慢性病影響將超過癌症 國衛院：速推「慢性病防治法」

國家衛生研究院副院長許惠恒。記者葉信菉／攝影

台灣即將正式邁入超高齡社會，國家衛生研究院副院長許惠恒提醒，「未來慢性病的影響絕對超過癌症」，但「癌症防治法」立法多年，慢性病防治至今仍缺乏具統籌性的國家級專法，導致資源分散，難以形成全面性的防治力量。國家應盡速推動「慢性病防治法」，盤點慢性病資源，推動精準醫學疾病預測與早期介入。

許惠恒指出，「慢性病防治法」立法，將可提供法源依據，確保政府編列穩定經費，專注慢性病預防、研究與照護體系整合。不僅能應對人口老化，也因應癌症治療進步，癌友大量進入慢性病照護系統的趨勢。

未來可參考菸捐挹注癌症防治模式，將「糖稅」等政策納入討論，作為防治經費來源之一，從經濟誘因導引民眾減少糖分攝取，對抗肥胖與糖尿病。

目前台灣選擇糖尿病作為慢性病防治示範疾病，源於「糖尿病共同照護網」推動十餘年，並結合「結構式照護」，明定患者需定期回診與接受檢查，同時健保提供額外給付，鼓勵醫療團隊納入營養師、個案管理師，以實踐全人照護。

許惠恒表示，加入照護網的病患，併發症預防明顯優於未加入者，未來可發展「精準預測系統」，針對具高風險特徵，如特定性別、BMI、血脂異常等族群，及早進行生活型態介入；針對已確診患者，分析其易發生併發症，如視網膜病變、腎病變傾向。

國衛院也與相關醫學會合作，建立本土化預測模型，計算糖尿病患者出現蛋白尿的風險分數，從而對高風險族群加強血壓與血脂控制，並縮短檢查的頻率，以實現強化介入。

許惠恒強調，慢性病與生活形態密不可分，「非藥物介入」才是根本。台灣慢性病年輕化趨勢嚴峻，與飲食習慣、含糖飲料攝取過多密切相關，應早期結合家庭與學校教育，從小培養健康飲食偏好與運動習慣；更可參考新加坡「國民運動幣」或保險業「外溢保單」概念，透過穿戴裝置記錄運動數據，給予健康幣或保費折扣等獎勵，鼓勵身體活動。

