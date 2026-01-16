慢性病患者的「春節生存指南」：飲食、作息到用藥5大關鍵，病情不失控、安心過好年～





春節是家人團聚、吃喝歡聚的時刻，但對慢性病患者來說，卻往往是身體最容易失守的高風險時段。大魚大肉、作息顛倒、藥物忘記吃，甚至抱著「過完年再調整」的心態，結果年還沒過完，就先進了急診室。

其實，慢性病患者不是不能盡興過年，而是需要一套「有策略的生存指南」，才能在享受年節氣氛的同時，也顧好健康。

一、年菜不是不能吃，而是要吃得有選擇

亞東醫院營養科營養師陳煌其表示，不論是健康族群或慢性病患者，春節飲食原則與平日相同，應遵守「三低一高」──低油、低糖、低鹽、高纖，過年也不宜放縱。

年菜多為重口味料理，常見油炸、紅燒、勾芡，容易在不知不覺中攝取過多熱量。建議多選擇清蒸、烤、煮等烹調方式，並在大魚大肉中提高蔬菜比例，以降低身體負擔。

圍爐吃火鍋時，湯底宜清淡（如昆布湯），少加工火鍋料；零食則建議先分裝食用，避免一口接一口吃過量。飲酒仍須節制，尤其高三酸甘油脂與痛風患者應避免，糖尿病與肥胖者也不建議飲酒，飲品可選擇無糖茶飲取代含糖飲料。

不同慢性病族群也有各自需要留意的飲食重點：

糖尿病

注意碳水化合物攝取，根莖類吃了要減飯量，避免糯米與勾芡食物。

高血壓

勿攝取過多高鹽分食物，如多醬汁烹調的料理及滷汁、醃製品等，應多攝取蔬果，若合併糖尿病，水果一天控制在兩個拳頭大即可。

腎臟病

注意蛋白質與礦物質的攝取，遵守低蛋白飲食的原則，可食用冬粉、米粉、粄條等取代白米飯。也要避免吃過多的滷汁、醃製品等高鹽分食物，以及含磷多的加工類食品等。

高脂血症

減少攝取高飽和脂肪食物，如動物皮、肥肉、豬油等，烘焙類食物、酥脆的食物都應該要避免。高三酸甘油脂患者則要少攝取油炸、精製糖及酒精等食物。堅果類一天最好控制在5至6顆即可。

痛風

高油、高蛋白、高普林、酒精是引起急性痛風的危險因子，所以痛風患者應避免油炸食物及大魚大肉。最重要是避免飲酒，以免造成尿酸的堆積，導致急性痛風。

過年飲食的原則不是「完全禁止」，而是份量控制與避免連續失控，才能降低身體負擔。

二、熬夜不是小事，作息大亂會讓病情更不穩

春節期間闔家團聚，熬夜守歲、打牌或追劇相當常見，但台北慈濟醫院神經科醫師鄒儲蔭提醒，睡眠剝奪不只是變累，也與高血壓、心血管疾病、失智症、癲癇發作，甚至猝死有關。

鄒儲蔭說明，睡眠時大腦仍持續運作，不僅負責記憶鞏固，也會啟動「膠狀淋巴系統」，清除腦內廢棄蛋白質；若長期熬夜、睡眠時間不足，可能影響大腦排毒機制，增加神經退化性疾病與心血管疾病風險。研究發現，每晚睡眠少於6小時者，罹患心臟病的風險明顯高於睡眠6～9小時的人。

鄒儲蔭強調，睡眠不足造成的傷害，未必能靠補眠完全彌補。建議春節期間仍應盡量維持規律作息，每晚睡眠約6～9小時，並避免長期晚於午夜入睡，以免干擾生理時鐘，影響整體健康與慢性病控制。

三、藥不能停！春節最常見的用藥地雷

有些民眾認為除夕或大年初一「吃藥」是禁忌，會病痛跨年或倒楣一整年，甚至到了初五後才開始服藥。也有人認為過年是放鬆的時節，不用太計較，因此忽略用藥。衛福部彰化醫院臨床藥師黃聖剛提醒，過年不能中斷用藥，否則高血壓、糖尿病、心臟病等慢性病，甚至精神疾病，都可能因停藥而惡化。

此外，過年前務必提早備妥藥物，民眾可提前於春節前10天，領取下個月處方用藥，以確保用藥不中斷。黃聖剛建議，藥品可分裝於每日藥盒中，外出時隨身攜帶，氣喘吸入劑等急需藥物更不可缺；慢性病處方資訊也可備在身邊，以備旅途中不時之需。

四、喝點小酒沒關係？有些人真的該避免

「過年喝一點沒關係」並不適合所有人。洪永祥醫師就曾發文提醒，酒精是慢性病惡化的最大元兇，對代謝關鍵器官—肝臟與胰臟的傷害最明顯。長期飲酒可能引發酒精性肝炎、肝硬化、肝癌，甚至急慢性胰臟炎。

酒精熱量高，且傷害代謝器官後，更容易讓糖尿病、高血壓、高血脂、高尿酸等慢性病惡化，甚至多種慢性病同時加重。洪醫師建議，糖尿病、高血壓、高血脂、痛風、肝腎功能異常、心腦疾病或癌症患者，最好完全避免飲酒，以免假期健康受損。

五、出現這些警訊別再撐，趕快就醫

春節期間親友團聚、南北往來，加上豐盛飲食與作息變化，容易引發健康問題。根據健保資料，過年急診常見原因包括：急性腸胃炎、上呼吸道感染、各式外傷，以及慢性病控制不佳引發急性發作等。春節門診休息期間，急診人潮比平常多2～3倍。

提醒民眾，除了按時服藥外，更必須定期自行測量血壓及血糖；若出現胸痛、胸悶、冒冷汗、血糖血壓異常，或突然頭暈、單側無力、說話不清等症狀，應立即就醫，不要因為怕掃興或「等過完年再說」而延誤治療。事實上，春節期間醫院仍有急診服務，及早處理才能避免嚴重後果。

責任編輯：曾耀儀

核稿編輯：林勻熙



