慢性病死亡人數超越癌症！ 隱形殺手「脂肪肝」致肝癌、心血管疾病

台灣肝臟研究學會攜手台灣諾和諾德、高雄醫學大學、中山大學與台灣生醫大數據科技簽署合作備忘錄，啟動全國首創「代謝脂肪肝與肥胖風險分層及管理智慧篩檢計畫」。記者廖靜清╱攝影

根據國健署統計，國人脂肪肝盛行率逾三成，肝基會去年進行全國大規模腹部超音波檢查，高達53.3%的受檢者有不同程度的脂肪肝。健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻表示，脂肪肝會進展成肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌；脂肪肝也與多種慢性病密切相關，會加劇糖尿病、腎臟病、三高，還可能損害大腦功能。

台灣生醫大數據科技董事長梁賡義表示，智慧篩檢、精準醫療是未來疾病治療與照護趨勢。記者廖靜清╱攝影

陳志鴻指出，去年與三高相關的慢性病共奪走了6.1萬人的生命，超越台灣癌症死亡人數5.4萬人，多數代謝性疾病包括肥胖、高血壓、高血糖、三酸甘油酯偏高等，都與脂肪肝有關。脂肪肝的檢查，主要依賴腹部超音波偵測肝臟的脂肪沉積，雖然方便但仍需使用超音波儀器。

健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻表示，推動脂肪肝病早篩早治，已成為預防國人心血管重症與癌症的當務之急。記者廖靜清╱攝影

為突破脂肪肝篩檢防治瓶頸，台灣肝臟研究學會攜手高雄醫學大學、中山大學與台灣生醫大數據科技、台灣諾和諾德簽署合作備忘錄，啟動全國首創「代謝脂肪肝與肥胖風險分層及管理智慧篩檢計畫」，預計三年內擴展至25家醫院，打造全國「代謝性脂肪肝病」及「代謝性脂肪肝炎」防治網。

「台灣正面臨超高齡社會和低出生率的人口結構問題。」陳志鴻強調，社會人口老化、出生率降低，未來需要使用健保人愈來愈多，慢性病預防及照護更顯重要。健康促進要更著重「智慧篩檢結合智慧醫療」來進行早期診斷，為醫師提供更可靠的輔助判讀依據，善用醫療科技不要生病，提升個人健康管理。

台灣生醫大數據科技董事長梁賡義表示，數據分析備受重視，呼應「健康台灣深耕計畫」所推動的科技導向智慧醫療發展，產官學研簽署合作備忘錄結合非侵入性檢測技術，打造具彈性且實用的脂肪肝智慧篩檢與照護系統，有助於個人化治療建議、臨床決策支援系統。

梁賡義指出，脂肪肝是我國僅次於B、C型肝炎的肝病，肝病的防治要加強脂肪肝以及代謝性疾病的預防及治療。未來將進一步建立「台灣脂肪肝登錄資料庫」，整合智慧篩檢與大數據，一但有赤字，可提醒脂肪肝或代謝性疾病的病患給予生活形式調整，並及早建議對肝病的預防、預測和監測策略等。

「脂肪肝的風險常被低估，代謝性脂肪肝病是多重系統性疾病，更是一種全身性的健康警訊。」台灣肝臟研究學會會長劉俊人表示，台灣成人中高達三到五成罹患脂肪肝，患者的心肌梗塞及腦中風風險都顯著增加，愈早診斷、介入，並藉由飲食及運動改善，愈能降低進展風險。

高雄醫學大學代謝性疾病與肥胖研究中心主任莊萬龍指出，傳統肝臟超音波與肝纖維化掃瞄等檢查，有成本昂貴、影像判讀不一致等限制，導致許多患者未能被早期診斷與治療。智慧篩檢與非侵入性技術能提升準確度並擴大篩檢覆蓋率，是突破現行篩檢瓶頸，提高診斷率與治療率的關鍵解方。

