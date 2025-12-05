慢性病照護領航國際 台灣發布亞太首份早期腎病年報

台灣慢性病照護再度領航國際，國家衛生研究院、台灣腎臟醫學會今天(5日)共同發布亞太首份「早期慢性腎臟病年報」，該年報涵蓋慢性腎臟病各分期資訊，透過完整的數據，加上台灣健保已實施的2項論質計酬方案(P4P)，可強化政策與臨床決策的量化基礎，進一步推動精準照護。

台灣洗腎人口居高不下，素來有「洗腎王國」的惡名，而「三高」為慢性腎臟病進展與惡化的重要風險因子。近年來，健保署的治療策略逐步朝向早期介入、及早預防，推動「初期慢性腎臟病照護整合方案」(Early CKD P4P)與「末期腎臟病前期病人照護與衛教計畫」(Pre-ESRD P4P)兩項P4P(論質計酬)方案，分別涵蓋慢性腎臟病早期與透析前的關鍵照護需求，協助醫療院所及早辨識腎臟病惡化風險並提供個人化管理，以及加強併發症控制、用藥與營養管理，以延緩透析。

在衛福部指導下，國家衛生研究院、台灣腎臟醫學會5日共同發布亞太首份「早期慢性腎臟病年報」。國衛院教授許志成指出，過去國內腎病照護多聚焦於透析與末期病程，對早期病程的掌握有限，此次年報突破框架，首度整合Early CKD P4P與Pre-ESRD P4P完整資料與風險分級指標，運用大數據進行深度分析，勾勒出不同風險等級患者的病程變化與共病趨勢，成功補上早期腎病照護的長期缺口，有助及早介入、延緩惡化，讓台灣在精準照護上更具國際競爭力。

衛福部長石崇良表示，根據健保統計，接受慢性腎病照護的病患一年超過90萬人，透析病人也逾9萬人，但近年新發生率已稍微緩和、甚至反轉。他指出， 「三高」是腎臟病的重要風險因子，健保兩項P4P方案透過血糖與血壓控制成功延緩進入透析的病程，且目前P4P方案涵蓋率已由20%幾提高至38%，他希望透過此次發布年報，有助於政府達到2030年慢性病死亡率降低三分之一的目標。他說：『『(原音)這個對一般人來講，如何去早期發現腎臟有問題，到有腎病的時候，醫師如何照顧、自己的生活習慣應該做哪一些的介入，到後期的需要轉介的時間、轉到腎臟科醫師的時間，都把它做了一個非常有系統，而且是依據國際的實證，以及國內的專家共同討論的成果，這個指引是非常的重要。』

石崇良強調，此次腎臟年報展現台灣在醫療資料整合與臨床實證的領先地位，希望藉由即時且完整的數據分析，為亞太各國提供精準照護典範，攜手共創全球慢性腎臟病防治新格局。