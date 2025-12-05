慢性病照護領航國際！ 賴總統：2035居家透析拚至18%

生活中心／綜合報導

亞太腎臟醫學會議，睽違25年，交度交由台灣主辦，吸引世界各國專家來台交流，總統賴清德出席致詞，強調台灣積極推動腎臟病的預防與治療，希望2035年實現居家透析盛行率達18％的目標，國家衛生研究院以及台灣腎臟醫學會，也共同發布亞太首份，早期慢性腎臟病年報，推動精準照護，衛福部也擬定新的照顧指引。

悠揚歌聲，替亞太腎臟醫學年會，揭開序幕，這場年度國際盛會，睽違25年，再次由台灣主辦，各國專家都來了，曾經也是腎臟科醫生的賴清德總統，特別到場致詞。

總統賴清德：「過去幾年，台灣在腎臟學領域，有許多重要的臨床與研究成果，我們的目標，是在2035年前，居家透析的普及率達到18%。」

總統以全英文致詞，強調台灣積極推動腎臟病的預防與治療，其中，還喊出目標2035年，要實現居家透析盛行率達18％，另外，腎臟醫學會也正式亮相，亞太首份早期腎病年報。





台灣腎臟醫學會今發布國內首個完整的早期慢性腎病登錄資料。（圖／民視新聞）









台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯說：「我們在2025年的時候，把這些數據再集合起來，（發現）非常重要的影響，第一個就是，讓我們的整個健保，整體負擔可以減少，只要我們讓他留在比較，早期病期階段，那我們的健保負擔就可以減少。」

年報涵蓋慢性腎臟病各分期資訊，透過數據，強化政策執行，並推動精準照護。腎臟醫學會也與衛福部，擬定新的照顧指引，透過尿液跟抽血檢查，早點發現問題。





台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯。（圖／民視新聞）









衛福部長石崇良：「現在接著就是要搭配健保的，myhealthbank（健康存摺），讓每個人都知道，你的腎病風險是多少，我們前面事先做完的是，糖尿病的風險分級，然後再來就是，慢性腎臟病（CKD）的風險分級。」

希望藉由早期介入，讓慢性腎病不會惡化到需要洗腎，目標2030年將慢性病死亡率，降低三分之一。









