慢性病藥品提早領 安心過好年

即將到來的春節連續假期，為避免因假期期間社區藥局服務時間調整而影響病情控制，宜蘭縣衛生局提醒慢性病縣民，慢性病藥品提早領安心過好年。（宜蘭縣衛生局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

因應即將到來的春節連續假期，避免因假期期間社區藥局服務時間調整而影響病情控制，固定服用慢性病藥物的民眾（例如：糖尿病、高血壓、高血脂、心臟病、精神病、癲癇…等等），可主動檢查家中的藥品存量，只要確認藥品會在年節期間用完，就可以依衛生福利部中央健康保險署公告，短暫放寬「慢箋第二次或第三次領藥」規定，在一月三十一日至二月十三日間，攜帶健保卡與慢性處方箋，提早到健保社區藥局領取下一次藥品，以確保過年期間用藥不中斷。

衛生局表示，民眾過年前整理家中藥品時，可依外盒、仿單或藥袋上的指示進行儲存，並放置於兒童無法取得的地方，避免誤食。開封的瓶裝藥品，建議標註開封時間，並保留藥品包裝及仿單，方便日後查詢。每次用藥後需密封保存，確保藥效不受影響。

至於已過期、變質或治療療程結束藥品的處理方式，如為特殊藥品（如針劑、抗腫瘤藥品、抗生素、荷爾蒙藥品及管制藥品），請攜至醫療機構或藥局回收，避免不當處理造成環境污染或健康危害；一般藥品則可直接丟入垃圾袋，隨一般垃圾焚化處理。

如需丟棄藥水，則可依「放、倒、丟」三步驟進行：先將吸水材料（如衛生紙、報紙）放入塑膠袋中，再將藥水倒入袋中後密封，最後丟進垃圾袋處理。正確存放與妥善處理藥品，不僅能保障全家人的安全，也為環保盡一份心力。