慢性發炎恐致瘦不下來！營養師：90%民眾都有這問題

肥胖是一種慢性疾病，會讓身體長期處於低度慢性發炎狀態，也是許多人減重失敗的主因。營養師李婉萍表示，約90%的人都有慢性發炎問題，並提供7項自我檢測指標供民眾參考。

針對慢性發炎問題，李婉萍建議可透過飲食策略改善。她推薦6種抗發炎食物。（圖／ 李婉萍 臉書「 李婉萍營養師 」）

李婉萍在社群平台列出7項慢性發炎的常見症狀，包括時常感到疲倦睡不飽、情緒莫名低落不開心、吃完飯就馬上跑廁所、時常偏頭痛或肩頸痛或肌肉痛、皮膚紅癢起疹子或鼻子過敏或咳嗽、常常感冒掛病號，以及四肢和臉常被說水腫。她提醒，若出現三個以上症狀，代表身體已經處於發炎狀態。

針對慢性發炎問題，李婉萍建議可透過飲食策略改善。她推薦6種抗發炎食物，包括含有寡果糖的蘆筍，可降低腸道發炎反應；富含兒茶素的綠茶，能有效降低壞膽固醇水平；具有植物雌激素的皇帝豆，有抗發炎效果。

李婉萍也提到，富含鉀、鎂、纖維的酪梨，是對心血管疾病非常好的油脂；含有花青素的莓果類，能針對脂肪細胞降低發炎；富含鎂離子的地瓜葉，若血液中鎂離子過低，發炎指數就會上升。

李婉萍強調，肥胖是一種慢性疾病，必須透過改善生活方式和飲食來管理，讓體重慢慢瘦下來，才能真正擁抱健康。以上內容引用自李婉萍營養師社群平台。

