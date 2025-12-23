慢性發炎養成癌？為何胰臟癌一發現常是晚期？胰臟癌治療權威教你每天做2件事防胰臟癌
🎧 通勤、做家事，【下載】Podcast 《健康問良醫》，讓您健康輕鬆聽 ❗
你可能聽過胰臟癌被稱為「癌王」，可怕的不只是它兇狠，而是它很會躲！很多人等到出現症狀時，往往已經是晚期...成功大學醫學院教授、胰臟癌治療與手術權威沈延盛醫師提醒，胰臟癌不是一天長出來的，它常常在體內「培養」了將近10年才變得明顯；偏偏胰臟的位置在身體後方、早期痛覺不明顯，讓人很難及早警覺。也因此，與其等症狀出現才緊張，把握能控制的生活習慣，才是最務實的防線。
胰臟是什麼？它其實是「消化道的總司令」
在談胰臟癌之前，要先理解胰臟的角色，胰臟之所以被形容為「消化道的總司令」，是因為胰頭區剛好連著十二指腸：食物從胃下來、膽汁從膽道排出，都需要在這裡「協作」，讓胰臟分泌的消化酶被活化，食物才能順利消化、吸收。
但胰臟不只管消化，還跟血糖控制密切相關。沈醫師說，胰臟的功能可分成兩大塊：
外分泌：幫助食物消化吸收
內分泌：主要負責維持血糖，另外也和腸胃道蠕動、消化系統運作有關
至於胰臟到底長什麼樣？若要用很生活的比喻來說，火鍋的「凍豆腐」解凍後那種軟軟的觸感，就很像胰臟；胰臟發炎變硬，就像凍豆腐更結實、變硬的感覺。
為什麼胰臟癌這麼可怕？像仙人掌花，「一開花就來不及」
胰臟癌之所以被叫「癌王」，沈延盛醫師點出兩個原因。
第一個是存活率低，胰臟癌若不治療，多數病人活不過一年；尤其第四期病人中位存活時間可能只有幾個月。
第二個是太難早期發現，醫師把胰臟癌比喻成沙漠的仙人掌花，它可能在體內沉默多年，等到你真的「看到它」，也就是被診斷時，常常已經是第三、第四期。原因之一是胰臟在腹膜外、位置又偏後方，早期不一定有清楚的痛覺；直到腫瘤變大、阻塞胰管引發類似胰臟炎的不適，或在胰頭阻塞總膽管造成黃疸，人才比較有感。
胰臟癌怎麼養成？最大關鍵是「慢性發炎」
談到風險因子，沈延盛醫師提醒，我們現在常講的風險因子，多是「發病後回頭分析」得到的結果，但仍能提供重要警訊。
胰臟癌風險因子1.糖尿病：更要小心「突然變難控制」
胰臟癌病人不一定都有糖尿病，但在成大病人中約有一半合併血糖問題，比例已經很高；也有人是「得了胰臟癌後血糖才升高」，手術切除後血糖甚至可能恢復正常。相反地，原本就有糖尿病的人，術後血糖可能更差。
此外，醫師也提到，糖尿病病史超過三年者，得到胰臟癌的比例可能開始升高。更重要的是如果你本來血糖控制得還可以，卻在近期突然無緣由變差、血糖莫名升高，醫師提醒這可能和胰臟管阻塞、影響胰島細胞功能有關，反而更值得警覺。
胰臟癌風險因子2.胰臟炎：慢性胰臟炎、或家族史者風險較高
醫師提到，有家族史胰臟炎者得到胰臟癌的比例可能是一般人的三倍；慢性胰臟炎者在十年內得到胰臟癌的機會約3%，看似不高，但在臨床上已不算低。
胰臟癌風險因子3.抽菸、喝酒、吃檳榔：都是在「傷胰臟」
抽菸、喝酒、吃檳榔的共同點都是會造成胰臟受傷，接著走向慢性發炎。醫師提到的統計包括飲酒量高者、抽菸者、吃檳榔者，相較一般人風險都有明顯上升。
胰臟癌風險因子4.慢性發炎
沈延盛醫師指出，對胰臟癌來說，最核心的因子是慢性發炎。胰臟一次次沒有完全恢復，發炎反覆累積，組織可能逐漸纖維化、鈣化，甚至形成胰臟結石；結石堵住胰管，又可能引發更嚴重的胰臟炎，形成惡性循環。
＊過敏體質反而對胰臟癌來說是保護因子。據國外統計，有過敏性疾病者，罹患胰臟癌比例較低，可能是因為有過敏體質者啟動特定的免疫反應，剛好能抑制胰臟癌細胞生長。
想預防胰臟癌？真正「確定有效」的預防只有2件事
講到預防，沈延盛醫師說，他們分析500位胰臟癌、1000位正常人對比後發現，只有每天吃三到五份蔬果、再加上運動的人，胰臟癌比例可下降一半。因五蔬果能減少發炎，讓組織比較容易從發炎狀態恢復，且運動本身也有抗發炎效果。
那運動要怎麼做才算？醫師說，只要有動就可以。調查中，只要你每天運動30分鐘以上，再加上有吃到足夠蔬果，就是目前研究中最明確的保護因子。
50歲以下更要小心！醫提醒「常不舒服」別只當自己想太多
沈延盛醫師特別提到一個容易被忽略的族群：50歲以下。他指出，50歲以下通常是免疫力、體力狀態最好的時候，因此如果這個年齡層「常常這裡不舒服、那裡不舒服」，反而更應該去找原因，而不是把自己貼上「慮病」的標籤。
醫師也說，他遇到50歲以下的病人來訴說不適，反而會更仔細分辨，因為「通常是真的有問題」，臨床上也常見是膽囊結石等消化系統問題，但重點是「不要硬撐，也不要忽略」。
胰臟癌可能有哪些症狀？胰頭、胰尾表現不一樣
胰臟癌早期可能沒有明顯症狀，醫師解釋，因為腫瘤一開始在胰管黏膜很薄、流得順時不一定有感；等到腫瘤變大造成胰管壓力升高、堵塞，才可能引發後段胰臟受傷、發炎，出現類似胰臟炎的不適。而症狀也和位置有關：
胰頭：上腹部不舒服之外，可能因阻塞總膽管出現黃疸
胰尾：可能以上腹不適、背部不舒服，甚至痛到背部較典型
若出現症狀，到底該做什麼檢查，沈延盛醫師的建議很清楚：
如果已經黃疸，直接做電腦斷層，因為症狀已明顯，再做其他檢查意義不大。如果只是一般不舒服，醫師會先判斷比較像胰臟、膽道或胃的問題；若不明確，先做超音波（膽囊問題很常見，超音波可看膽道、肝臟，也能看胰頸及部分胰頭、胰尾）。若超音波沒問題、症狀仍在，再進一步做電腦斷層。
胰臟癌確診後怎麼治療？先分四類，再決定策略
沈延盛醫師提到，若電腦斷層檢查出胰臟癌，臨床上會分為四類：可切除、邊緣可切除、局部晚期、轉移。
此外，醫師提到2012年有研究指出：胰臟癌只要大於2公分，可能有相當比例已經轉移，因此常被建議把胰臟癌視為「全身性疾病」來治療，以化學治療為主，再評估手術（因目前沒有「很好的標靶藥」等）。
延伸閱讀
慢性發炎不治恐變癌？「胰臟癌」高危族群要注意這些症狀！醫師揭胰臟癌高致死率背後原因
胰臟癌若會痛就晚了！五類人快去做檢查
胰臟囊腫分3種，這種有癌化風險！不想得胰臟癌，醫師：留意5特徵、這2種檢查你該知道
責任編輯：陳宛欣
核稿編輯：林勻熙
更多良醫文章
吃一次魚，抗血栓作用持續24小時！前東京帝醫醫院院長：多吃3種魚預防心臟病
容易感冒、長皮蛇...竟是因為體內少了這個！營養醫學博士：吃7種食物就對了
其他人也在看
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 16 小時前 ・ 37
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 116
魔性早顯露？張文當保全時曾因「沒分到龍眼」恐嚇同事
被認為是鄭捷模仿犯的張文，手段兇殘猶有過之，在北車、捷運中山站商圈狠奪3條人命，而他過往當保全時工作態度不佳，還因為沒分到住戶送的龍眼，恐嚇同事被開除，當時還遭提告鬧上法院，魔性似乎早顯露。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 14
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 81
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 22 小時前 ・ 11
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
阿信演唱會跌落2米高舞台 親自發文「醫院檢查一切平安」
根據現場目擊者描述，阿信在靠近搖滾區觀眾時未察覺已接近舞台邊緣，突然踩空跌落舞台下方。意外發生後，離他最近吳建豪趕緊衝上前去關心，工作人員也迅速上前協助，觀眾驚訝尖叫，氣氛一度凝重。儘管手部見血，阿信展現敬業精神，在短暫休息後隨即回到舞台完成演出，獲得全...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 41
要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 387
5大法官判《憲訴法》違憲！ 15萬人網路投票表態 結果超震撼
憲法法庭19日作出判決，針對立法院日前通過的《憲法訴訟法》修正案認定違憲失效，事後引發各界熱議。最近網路上針對此議題發起一份網路投票，有超過15萬名網友參與投票，結果有高達96%認為，憲法法庭在僅有5位大法官情形下判決《憲訴法》違憲，批評大法官「自己不守法」。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 87
易怒人格？張文當保全 曾因「送龍眼衝突」遭告離職
北車、中山隨機攻擊案兇嫌張文曾任空軍士兵及社區保全，因酒駕遭汰除，工作態度不佳與同事衝突而離職。他性格沈默寡言，曾因住戶贈送龍眼未分到而與白班保全爭執，嗆聲「走著瞧」，讓對方報警提告恐嚇。犯案前一年多無薪資紀錄，靠母親零用錢維生，與家人疏離。住戶觀察，張文對不公平對待敏感，易怒且邊緣，展現特殊人格特質，警方正逐一拼湊案件細節，仍有許多疑點待解！TVBS新聞網 ・ 9 小時前 ・ 41
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 3
比馬桶髒2.5萬倍！中國酒店客房最髒的7樣東西曝光 網崩潰：我張口就來
出門旅遊本該是放鬆身心的享受，但推開那扇看似整潔的門，隱藏在潔白床單下的真相卻令人不寒而慄。近期大陸博主揭露了「中國酒店客房最髒的7樣東西」，其中一項常用設備的細菌含量竟比馬桶還高，甚至曾被發現殘留穢物，讓不少旅客驚呼：「原來我們一直住在細菌培養皿裡！」（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 64
民進黨政府毀憲沒有下限，台灣民主危在旦夕！
台灣這場危機不是一夕之間降臨，而是一連串精心鋪陳、步步進逼的權力操作所累積而成。它的起點，正是以「新兩國論」取代《中華民國憲法》的一中精神；其後，行政院長卓榮泰以「不副署、不公布、不執行」為政治武器，一票否決國會多數依法通過的法律，等同砍斷五權憲法中至關重要的立法權支柱；緊接著，政治化的大法官違法開庭、動私刑對付國會，替賴清德與卓榮泰的憲政鬧劇「圍事」。美麗島電子報 ・ 2 小時前 ・ 153
「5種最耐餓食物」曝！研究：第一名是白麵包的3倍
很多人減重就敗在餓。食安專家韋恩（楊世煒）表示，問題未必在於吃得不夠，而是吃到「不耐餓」的食物。他表示，研究指出，5種「最有飽足感」的食物，由高到低分別為水煮馬鈴薯、魚類、燕麥、豆類與扁豆、橘子與蘋果。減重者應選擇飽足感高的食物，才能長期飲食控制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
坦言2結局「都算民進黨贏」！沈富雄曝2026警訊：藍營5縣市恐全部失守
面對即將到來的2026大選，即便藍白陣營經歷兩次反罷成功後士氣大振、被看好接力痛擊民進黨，仍有不少時事評論員、藍營人士提出警告；針對資深媒體人黃暐瀚此前點名，目前由國民黨執政的5個縣市恐遭綠營翻轉一事，前立委沈富雄坦言，藍營5縣市可能一次丟掉4席、甚至5席全丟。黃暐瀚點名宜蘭縣、台東縣、新竹縣、彰化縣跟嘉義市等5縣市「有失手可能」；沈富雄在《POP大國民》節......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 377
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 165
頒獎禮服遭潑墨？趙露思認有狀況：每次出來就有人心裡難受
頒獎禮服遭潑墨？趙露思認有狀況：每次出來就有人心裡難受EBC東森娛樂 ・ 12 小時前 ・ 6
國民黨團按鈴告大法官濫權當場被嗆「做賊喊抓賊」 徐巧芯爆氣怒吼
憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日按鈴告發大法官，痛批憲法法庭知法犯法、毀憲亂政，但現場遭到民眾舉牌嗆聲，「做賊喊抓賊」。當一行人準備進到北檢時，又有一名男子大喊「中華民國在台灣是非法佔領」，國民黨立委徐巧芯則立即當場大聲怒吼反擊。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 167