慢性發炎養成癌？為何胰臟癌一發現常是晚期？胰臟癌治療權威教你每天做2件事防胰臟癌

你可能聽過胰臟癌被稱為「癌王」，可怕的不只是它兇狠，而是它很會躲！很多人等到出現症狀時，往往已經是晚期...成功大學醫學院教授、胰臟癌治療與手術權威沈延盛醫師提醒，胰臟癌不是一天長出來的，它常常在體內「培養」了將近10年才變得明顯；偏偏胰臟的位置在身體後方、早期痛覺不明顯，讓人很難及早警覺。也因此，與其等症狀出現才緊張，把握能控制的生活習慣，才是最務實的防線。

胰臟是什麼？它其實是「消化道的總司令」

在談胰臟癌之前，要先理解胰臟的角色，胰臟之所以被形容為「消化道的總司令」，是因為胰頭區剛好連著十二指腸：食物從胃下來、膽汁從膽道排出，都需要在這裡「協作」，讓胰臟分泌的消化酶被活化，食物才能順利消化、吸收。

但胰臟不只管消化，還跟血糖控制密切相關。沈醫師說，胰臟的功能可分成兩大塊：

外分泌： 幫助食物消化吸收



內分泌：主要負責維持血糖，另外也和腸胃道蠕動、消化系統運作有關

至於胰臟到底長什麼樣？若要用很生活的比喻來說，火鍋的「凍豆腐」解凍後那種軟軟的觸感，就很像胰臟；胰臟發炎變硬，就像凍豆腐更結實、變硬的感覺。

為什麼胰臟癌這麼可怕？像仙人掌花，「一開花就來不及」

胰臟癌之所以被叫「癌王」，沈延盛醫師點出兩個原因。

第一個是存活率低，胰臟癌若不治療，多數病人活不過一年；尤其第四期病人中位存活時間可能只有幾個月。

第二個是太難早期發現，醫師把胰臟癌比喻成沙漠的仙人掌花，它可能在體內沉默多年，等到你真的「看到它」，也就是被診斷時，常常已經是第三、第四期。原因之一是胰臟在腹膜外、位置又偏後方，早期不一定有清楚的痛覺；直到腫瘤變大、阻塞胰管引發類似胰臟炎的不適，或在胰頭阻塞總膽管造成黃疸，人才比較有感。

胰臟癌怎麼養成？最大關鍵是「慢性發炎」

談到風險因子，沈延盛醫師提醒，我們現在常講的風險因子，多是「發病後回頭分析」得到的結果，但仍能提供重要警訊。

胰臟癌風險因子1.糖尿病：更要小心「突然變難控制」

胰臟癌病人不一定都有糖尿病，但在成大病人中約有一半合併血糖問題，比例已經很高；也有人是「得了胰臟癌後血糖才升高」，手術切除後血糖甚至可能恢復正常。相反地，原本就有糖尿病的人，術後血糖可能更差。

此外，醫師也提到，糖尿病病史超過三年者，得到胰臟癌的比例可能開始升高。更重要的是如果你本來血糖控制得還可以，卻在近期突然無緣由變差、血糖莫名升高，醫師提醒這可能和胰臟管阻塞、影響胰島細胞功能有關，反而更值得警覺。

胰臟癌風險因子2.胰臟炎：慢性胰臟炎、或家族史者風險較高

醫師提到，有家族史胰臟炎者得到胰臟癌的比例可能是一般人的三倍；慢性胰臟炎者在十年內得到胰臟癌的機會約3%，看似不高，但在臨床上已不算低。

胰臟癌風險因子3.抽菸、喝酒、吃檳榔：都是在「傷胰臟」

抽菸、喝酒、吃檳榔的共同點都是會造成胰臟受傷，接著走向慢性發炎。醫師提到的統計包括飲酒量高者、抽菸者、吃檳榔者，相較一般人風險都有明顯上升。

胰臟癌風險因子4.慢性發炎

沈延盛醫師指出，對胰臟癌來說，最核心的因子是慢性發炎。胰臟一次次沒有完全恢復，發炎反覆累積，組織可能逐漸纖維化、鈣化，甚至形成胰臟結石；結石堵住胰管，又可能引發更嚴重的胰臟炎，形成惡性循環。

＊過敏體質反而對胰臟癌來說是保護因子。據國外統計，有過敏性疾病者，罹患胰臟癌比例較低，可能是因為有過敏體質者啟動特定的免疫反應，剛好能抑制胰臟癌細胞生長。

想預防胰臟癌？真正「確定有效」的預防只有2件事

講到預防，沈延盛醫師說，他們分析500位胰臟癌、1000位正常人對比後發現，只有每天吃三到五份蔬果、再加上運動的人，胰臟癌比例可下降一半。因五蔬果能減少發炎，讓組織比較容易從發炎狀態恢復，且運動本身也有抗發炎效果。

那運動要怎麼做才算？醫師說，只要有動就可以。調查中，只要你每天運動30分鐘以上，再加上有吃到足夠蔬果，就是目前研究中最明確的保護因子。

50歲以下更要小心！醫提醒「常不舒服」別只當自己想太多

沈延盛醫師特別提到一個容易被忽略的族群：50歲以下。他指出，50歲以下通常是免疫力、體力狀態最好的時候，因此如果這個年齡層「常常這裡不舒服、那裡不舒服」，反而更應該去找原因，而不是把自己貼上「慮病」的標籤。

醫師也說，他遇到50歲以下的病人來訴說不適，反而會更仔細分辨，因為「通常是真的有問題」，臨床上也常見是膽囊結石等消化系統問題，但重點是「不要硬撐，也不要忽略」。

胰臟癌可能有哪些症狀？胰頭、胰尾表現不一樣

胰臟癌早期可能沒有明顯症狀，醫師解釋，因為腫瘤一開始在胰管黏膜很薄、流得順時不一定有感；等到腫瘤變大造成胰管壓力升高、堵塞，才可能引發後段胰臟受傷、發炎，出現類似胰臟炎的不適。而症狀也和位置有關：

胰頭： 上腹部不舒服之外，可能因阻塞總膽管出現黃疸



胰尾：可能以上腹不適、背部不舒服，甚至痛到背部較典型

若出現症狀，到底該做什麼檢查，沈延盛醫師的建議很清楚：

如果已經黃疸，直接做電腦斷層，因為症狀已明顯，再做其他檢查意義不大。如果只是一般不舒服，醫師會先判斷比較像胰臟、膽道或胃的問題；若不明確，先做超音波（膽囊問題很常見，超音波可看膽道、肝臟，也能看胰頸及部分胰頭、胰尾）。若超音波沒問題、症狀仍在，再進一步做電腦斷層。

胰臟癌確診後怎麼治療？先分四類，再決定策略

沈延盛醫師提到，若電腦斷層檢查出胰臟癌，臨床上會分為四類：可切除、邊緣可切除、局部晚期、轉移。

此外，醫師提到2012年有研究指出：胰臟癌只要大於2公分，可能有相當比例已經轉移，因此常被建議把胰臟癌視為「全身性疾病」來治療，以化學治療為主，再評估手術（因目前沒有「很好的標靶藥」等）。

