慢性肝炎早期無症狀！國健署：「這1群人」可做一次免費篩檢

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】為強化B、C型肝炎防治，國民健康署114年8月1日起擴大成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢年齡範圍，民國75年以前出生至79歲民眾皆可終身接受一次免費篩檢。此措施將使220萬名青壯年族群可提早接受篩檢。

慢性肝炎早期無症狀 篩檢可提前阻斷肝癌風險

國民健康署沈靜芬署長指出，許多慢性肝炎患者早期無明顯症狀，透過擴大篩檢能提早發現潛在感染者，及早發現自身的健康警訊，而醫療院所亦會主動提供後續追蹤管理或轉介診療，確保民眾能獲得完善醫療照護，避免發展為肝硬化或肝癌，對降低我國肝病死亡率具關鍵意義。

國健署提醒善用資源 肝炎檢測與健檢同步完成

國民健康署提供之免費成人預防保健服務，除原有的三高與代謝症候群風險檢查外，亦包含B、C型肝炎。凡民國75年（含）以前出生至79歲的民眾，可享有終身一次免費篩檢。民眾只需要至成人預防保健服務特約醫事服務機構抽血一次，即可同時完成B、C型肝炎檢測，也可以順便配合進行各年齡層定期之成人健康檢查服務，便利又安心。

預防重於治療 守護健康從篩檢開始

肝炎篩檢是一個讓民眾「早知道、早管理、早健康」的重要政策，國民健康署呼籲全民共同來為自身或親友的健康把關：

第一，請符合資格的民眾及早預約成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢，早期發現、及時追蹤。

第二，若檢驗結果顯示為B型肝炎表面抗原或C型肝炎抗體陽性者，無需過度擔憂，只要依醫囑進一步接受追蹤檢查與治療，就可以避免惡化進而治癒。

第三，日常生活中應落實良好個人衛生習慣，不共用可能接觸血液的個人用品（如刮鬍刀、牙刷、指甲剪等），維護自身與家人安全。

