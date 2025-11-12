慢性肩頸疼痛全方位攻略，從姿勢改善到微創療法

文: 劉哲瑋國泰綜合醫院骨科主治醫師暨汐止國泰綜合醫院骨科主任

55歲的女性患者，長期使用手機進行股市交易，經過一天忙碌到下午就覺得肩頸極為不適，偶而疼痛還會隨著姿勢一路痠麻到手指，造成生活上很大的困擾，到診所經過X光檢查，醫師告知頸椎輕微骨刺和椎間盤退化。

她先選擇使用傳統的止痛藥和物理治療進行頸部牽引，症狀一度改善，但是沒過幾週疼痛就再次出現這個情況，症狀反反覆覆過了幾個月來到骨科求診，經過評估後，轉介到疼痛中心進行高頻熱凝療法及增生注射治療。在接受幾次治療後，患者的疼痛明顯減輕，活動範圍有所恢復，更重要的是，生活品質得到了提升，情緒也變得更加積極開朗。

隨著手機大量地使用，慢性肩頸疼痛成為的常見健康問題。根據研究，慢性肩頸疼痛不僅影響生活品質，還可能導致情緒低落和活動能力降低；為了幫助這些患者，疼痛中心專注於以先進的治療方式改善頸部疼痛，尤其是高頻熱凝療法，顯示出良好的效果。

慢性肩頸疼痛的成因

慢性肩頸疼痛的原因多樣，需要先鑑別是由肩部旋轉肌袖破裂發炎，或是肩峰下夾擊症候群引起，此需要進行肩關節的治療；另外，也可能是由頸椎骨刺、小面關節退化、椎間盤退化、肌肉緊張，或姿勢不良等因素引起的；長時間的低頭工作和不良姿勢，也會加重頸部的負擔。

因此，在進行任何治療前須充分了解慢性肩頸疼痛的來源，肌肉及筋膜的慢性發炎可以使用增生治療來加以調整。一些頸椎關節的退化疼痛，可以通過高頻熱凝療法對頸椎神經根內側分枝做阻斷，雖然一段時間後神經有可能再生但是還是可以有效減少止痛藥物使用，但對於退化造成結構上的異常如前彎變形治療效果就會比較有限。

另外，在神經功能上也需要仔細評估，如果頸部疼痛常常合併牽引性疼痛到前臂甚至到手部，常常是由椎孔狹窄造成神經根壓迫造成，可以考慮使用疼痛中心的椎孔注射。對比較厲害的神經根壓迫，就要透過傳統手術減壓或者在骨科，透過頸椎內視鏡進行超微創手術直接對神經根進行減壓。如果頸椎疼痛一旦合併平衡感缺失或步態不穩，就須積極接受神經檢查，不宜單純接受疼痛治療。

高頻熱凝療法的原理

高頻熱凝療法是一種低侵入性的治療技巧，透過高頻電流產生熱量，將目標組織加熱至一定溫度。這種熱能可以幫助減少炎症，緩解疼痛以及促進組織修復。治療過程中，醫生將特定的電極置於疼痛部位，可以藉由超音波或X光進行精準定位，並使用極細的電極導入熱能進行熱凝治療。高頻熱凝療法的優勢在於，恢復時間短，並且副作用相對較少。

骨科經常性的幫助患者治療各式各樣的慢性疼痛，包括在四肢關節及肩頸脊椎的慢性疼痛。在科技及醫療日新月異的發展下，許多微創，甚至超微創的手術方法如內視鏡脊椎的治療，都可以在小於一公分的傷口中完成以往10倍大傷口才能完成的效果，並且減少整體正常結構的破壞。

但有時會遇到患者經檢查後，並沒有手術適應症或身體狀況不適合接受手術的情況，這時藉由疼痛中心提供綜合性的疼痛管理方案，團隊由經驗豐富的跨科醫生及護理人員組成，致力於根據患者的具體情況制定個體化的治療計劃。除了高頻熱凝療法，還提供其他輔助療法，如同時結合的運動療法、物理治療，助力患者全方位康復。

注意事項與建議

在治療前，醫生會根據病史和身體檢查，評估患者的適應症。另外，治療期間，患者需配合專業人員的指導，進行適當的護理和康復運動，以達到最佳療效。

保持良好的生活習慣也是減少頸椎疼痛的重要因素。建議患者注意日常姿勢，避免長時間低頭，適時進行頸部伸展和放鬆運動，加強頸部肌肉的強度和韌性。

(圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

